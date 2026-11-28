گروه استان‌ها - یک واحد صنفی عرضه روغن موتور خودرو در یاسوج به دلیل اعلام نکردن موجودی کالا، به پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج به پرونده تخلف یک واحد صنفی عرضه روغن موتور خودرو رسیدگی کرد و پس از بررسی مستندات، حکم جریمه این واحد را صادر کرد.

محکومیت بر اساس گزارش بازرسان صمت

وی افزود: این واحد صنفی در چارچوب مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به دلیل اعلام نکردن موجودی کالا، به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

لقمانی ادامه داد: پرونده این تخلف پس از گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

الزام قانونی به اعلام موجودی کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت اعلام دقیق و به‌موقع موجودی کالا، این اقدام را از الزامات قانونی فعالان اقتصادی دانست و گفت: اجرای این قانون با هدف شفافیت بازار، جلوگیری از احتکار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.