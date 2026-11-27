گروه استان‌ها -امام جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه وحدت ملی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است، هشدار داد هر صدا و قلمی که موجب تفرقه و تضعیف انسجام اجتماعی شود، باید مردود شمرده شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی، امام جمعه یاسوج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه انسان همواره در معرض غفلت و لغزش قرار دارد، گفت: تکرار آیات قرآن، روایات و تذکرات اخلاقی برای بیدار نگه‌داشتن انسان و مراقبت از رفتار و اعمال او ضروری است.

علم و فناوری بدون معنویت؛ تهدیدی برای انسان و طبیعت

وی با اشاره به اینکه هدف خلقت انسان فراتر از خوردن، خوابیدن، ثروت‌اندوزی و لذت‌های مادی است، اظهار کرد: علم، پزشکی و فناوری ارزشمند هستند، اما هدف نهایی زندگی انسان محسوب نمی‌شوند و باید در خدمت تعالی انسانی قرار گیرند.

امام جمعه یاسوج با هشدار درباره پیامدهای علم و فناوری بدون ایمان و اخلاق، به تخریب محیط زیست و کاهش جمعیت برخی گونه‌های جانوری اشاره کرد و گفت: استفاده از سموم در کشاورزی و ورود آن‌ها به چرخه غذایی، موجب نابودی بسیاری از موجودات زنده، از جمله زنبورهای طبیعی در مناطق گرمسیری شده است.

انتقاد از پایین بودن حقوق نیروهای مسلح

حسینی با گرامیداشت روز نیروی دریایی و تجلیل از مجاهدت‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای ناو دنا، عملکرد این نیروها در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت حمایت از مدافعان کشور تأکید کرد.

وی در عین حال با انتقاد از وضعیت حقوق و مزایای نیروهای مسلح گفت: جای تأسف دارد که افرادی در برخی شرکت‌ها حقوق‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، اما نیروهایی که با جان خود از کشور دفاع می‌کنند، از حقوق پایین برخوردارند. مسئولان باید در این زمینه بازنگری کنند.

تأکید بر جایگاه زن و ضرورت توجه به بحران جمعیت

امام جمعه یاسوج با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، بر جایگاه انسانی و الهی زنان در اسلام تأکید کرد و گفت: زن در نگاه اسلام دارای شخصیت مستقل است و حضور اجتماعی او با حفظ حیا، وقار و ارزش‌های انسانی منافاتی ندارد.

وی همچنین با اشاره به کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری، وضعیت جمعیتی کشور را نگران‌کننده دانست و خواستار توجه هم‌زمان به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و سیاست‌های افزایش جمعیت شد.

جزایر سه‌گانه متعلق به ایران است

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جزایر سه‌گانه خلیج فارس، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را متعلق به ایران دانست و تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی درباره مالکیت این جزایر ادعایی مطرح کند.

وی همچنین با گرامیداشت روز مجلس و سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و با اشاره به روز قانون اساسی، بر پیوند این قانون با مبانی اسلامی و عدالت اجتماعی تأکید کرد.

وحدت ملی از ضرورت‌های امروز کشور است

امام جمعه یاسوج با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز بسیج، بر ضرورت گسترش روحیه بسیجی در جامعه تأکید کرد و حسن خلق، مهربانی، احترام به مردم و حضور در عرصه‌های مختلف را از ویژگی‌های این روحیه دانست.

وی در پایان، حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور برشمرد و گفت: هر صدا و قلمی که موجب تفرقه و تضعیف انسجام ملی شود، باید مردود شمرده شود.