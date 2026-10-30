خطاهای امنیتی نباید پنهان بماند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله «سیدنصیر حسینی» امام جمعه یاسوج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج، با انتقاد از برخی غفلت‌ها و خطاهای امنیتی در کشور اظهار کرد: وقتی رهبر، فرماندهان و مسئولان ارشد کشور هدف ترور قرار می‌گیرند، باید ابعاد این حوادث به‌صورت جدی بررسی شود. چرا باید فرماندهان در یک محل تجمع کنند و زمینه آسیب‌پذیری آنان فراهم شود؟ چرا از تجربه‌های گذشته درس نمی‌گیریم؟

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان درباره حوادث امنیتی افزود: در کشور نباید خطاها پنهان بماند و کسی مسئولیت آن‌ها را نپذیرد. همان‌طور که تخلفات اقتصادی و سایر جرائم نیازمند رسیدگی هستند، خطاهای امنیتی نیز باید با حساسیت بیشتری بررسی شوند و مسئولان مربوطه درباره آن‌ها پاسخگو باشند.

امام جمعه یاسوج، با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر و ترور رهبر، فرماندهان و مسئولان ارشد کشور ادامه داد: دشمن در این اقدامات اهدافی فراتر از ترور اشخاص دنبال می‌کرد و به‌دنبال تضعیف نظام، تجزیه کشور و خدشه‌دار کردن هویت، عزت و استقلال ملت ایران بود، اما در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام ماند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری برابر تحرکات دشمن تصریح کرد: نباید به پیام‌ها و رفتارهای ظاهری دشمن اعتماد کرد؛ چراکه در صورت فراهم شدن فرصت، بار دیگر برای ضربه زدن اقدام خواهد کرد.

ضرورت شناسایی زمینه‌های نفوذ

آیت‌الله حسینی، با اشاره به اینکه نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای جدی کشور است، خاطرنشان کرد: دشمن در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ نظامی، رسانه‌ای، اقتصادی، خرابکاری و اقدامات تروریستی به دنبال ضربه زدن به کشور بوده است.

وی بر ضرورت هوشیاری مسئولان، تقویت ساختارهای امنیتی، شناسایی زمینه‌های نفوذ و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و خواستار جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته شد.

شهید فهمیده، نماد ایثار و شجاعت نوجوانان ایرانی

امام جمعه یاسوج، با اشاره به روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، از شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان نماد ایثار، شجاعت و بصیرت نوجوانان ایرانی یاد کرد و گفت: این شهید ۱۳ ساله با اقدامی شجاعانه در دوران دفاع مقدس، با منفجر کردن تانک دشمن، زمینه شکسته شدن محاصره رزمندگان اسلام را فراهم کرد.

وی با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) درباره شهید فهمیده افزود: امام راحل از این نوجوان به‌عنوان رهبری یاد کردند که قلب کوچک او ارزشی فراتر از صدها زبان و قلم داشت.

آیت‌الله حسینی، با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: نوجوانان و جوانان بسیاری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سالگی برای دفاع از اسلام، استقلال، عزت، ناموس و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند و باید به این شهیدان و خانواده‌های آنان افتخار کرد.

۱۳ آبان؛ سه واقعه تاریخی در مسیر انقلاب

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، به جنایت‌های منافقین اشاره کرد و یادآور شد: این گروه در اقدامات تروریستی خود به مردم عادی، بازاریان، شخصیت‌های دینی و مسئولان کشور رحم نکردند.

امام جمعه یاسوج، با اشاره به سه مناسبت تاریخی ۱۳ آبان، شامل تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و مردم در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، این روز را از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به کشتار دانش‌آموزان و مردم در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بیان کرد: مردم و دانش‌آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی به میدان آمدند و شمار زیادی از آنان بر اثر حمله نیروهای مسلح رژیم به شهادت رسیدند؛ خون این شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بود.

تسخیر لانه جاسوسی؛ حماسه دانشجویان علیه آمریکا

آیت‌الله حسینی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ عنوان کرد: دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت این کشور از رژیم پهلوی، از عوامل شکل‌گیری اعتراض دانشجویان و تسخیر سفارت بود؛ اقدامی که اسناد و ابعاد دیگری از مداخلات آمریکا در ایران را آشکار کرد.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران محدود به یک مقطع تاریخی نیست، افزود: آمریکا در طول سال‌ها در امور داخلی کشورها دخالت کرده و برای تأمین منافع خود به غارت منابع ملت‌ها و اقدامات علیه استقلال کشورها پرداخته است.