گروه استان ها - مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف استان گفت: تنگ‌رواق با ثبت ۴۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین ایستگاه استان تا ساعت ۶: ۳۰ صبح شنبه ۱۶ آبان بوده و هشدار قرمز هواشناسی برای تداوم بارش‌ها تا روز دوشنبه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، «علی کرمی»، مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: بررسی آمار ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی در مناطق مختلف استان بارش‌های قابل‌توجهی به همراه داشته و میزان بارندگی در برخی ایستگاه‌ها از ۳۰ میلی‌متر فراتر رفته است.

تنگ‌رواق در صدر ایستگاه‌های پربارش

وی افزود: پس از تنگ‌رواق با ۴۲ میلی‌متر، دشتک میمند با ۴۰ میلی‌متر، سینه نمک با ۳۶ میلی‌متر، سوق با ۳۵ میلی‌متر و دهدشت با ۳۴.۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

همچنین مارگون و موگرمون لنده هر کدام ۳۴ میلی‌متر، ده‌برایی، کوشک برآفتاب و منصورخانی کاکان هر کدام ۳۳ میلی‌متر و امامزاده علی و سیرون شبلیز هر کدام ۳۲ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

بارش در مراکز شهرستان‌ها؛ از ۳.۵ تا ۳۴.۱ میلی‌متر

بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، در مراکز شهرستان‌های استان نیز دهدشت با ۳۴.۱ میلی‌متر و مارگون با ۳۴ میلی‌متر بیشترین بارندگی را ثبت کرده‌اند. میزان بارش در سی‌سخت ۱۹.۳ میلی‌متر، یاسوج ۱۳.۸ میلی‌متر، لیکک ۱۳.۱ میلی‌متر، چرام ۲۵ میلی‌متر، لنده ۲۵ میلی‌متر و باشت ۱۱ میلی‌متر گزارش شده است؛ همچنین در دوگنبدان ۳.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

هشدار قرمز تا دوشنبه؛ سامانه همچنان فعال است

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تصریح کرد: این سامانه همچنان فعال است و با توجه به پیش‌بینی ادامه بارش‌ها، هشدار هواشناسی سطح قرمز برای استان تا روز دوشنبه صادر شده است.