گروه استان‌ها - با وجود بازماندن محورهای اصلی، صاعقه، آبگرفتگی و ریزش جاده‌ها از پیامدهای فعالیت سامانه بارشی اخیر در کهگیلویه و بویراحمد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، بارش‌های قابل توجه و رگباری روزهای اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، چهره‌ای متفاوت از وضعیت جوی این استان به نمایش گذاشت؛ بارندگی‌هایی که در کنار ثبت مقادیر قابل توجه نزولات آسمانی در نقاط مختلف، برخی زیرساخت‌ها، راه‌های ارتباطی و شبکه‌های خدمات‌رسان را تحت تأثیر قرار داد و بار دیگر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با مخاطرات طبیعی را به میان آورد.

اگرچه شدت بارش‌ها و صدور هشدار قرمز هواشناسی نگرانی‌هایی درباره وقوع سیلاب، انسداد راه‌ها و آسیب به زیرساخت‌ها ایجاد کرده بود، گزارش دستگاه‌های مسئول از تداوم خدمات‌رسانی، باز نگه داشتن محورهای اصلی و فرعی و انجام عملیات امدادی حکایت دارد؛ هرچند وقوع خسارت، مصدومیت بر اثر صاعقه و جان‌باختن یک نفر در جریان حوادث جوی نشان می‌دهد این بارندگی‌ها بدون پیامد نبوده است.

رکورد ۱۴۶ میلی‌متری بارندگی در استان؛ امامزاده علی پربارش‌ترین ایستگاه شد

بر اساس آخرین آمار مرکز پیش‌بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، مجموع بارندگی ثبت‌شده در برخی ایستگاه‌های استان تا ساعت ۱۸: ۳۰ یکشنبه ۱۷ آبان به ارقام قابل توجهی رسیده است؛ به‌طوری‌که ایستگاه امامزاده علی با ۱۴۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده است.

پس از آن، دشت‌روم با ۱۴۴، امیرآباد بابکان با ۱۴۲، کاکان منصورخانی با ۱۴۱، علی‌کرمی با ۱۳۶، خیمند با ۱۳۴.۴، درغک با ۱۳۳، کنگچون با ۱۱۶ و دهدشت با ۱۱۳.۲ میلی‌متر در شمار پربارش‌ترین نقاط استان قرار دارند.

در میان مراکز شهرستان‌ها نیز دهدشت با ۱۱۳.۲ میلی‌متر بیشترین بارش را ثبت کرده است. پس از آن مارگون با ۹۶، سی‌سخت با ۸۵.۸، چرام با ۸۴، لنده با ۸۵، باشت با ۵۳.۳، لیکک با ۶۹.۳ و گچساران با ۳۰.۵ میلی‌متر قرار دارند. برای یاسوج نیز ایستگاه دولت‌آباد ۸۲ میلی‌متر و ایستگاه فرودگاه ۷۲.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده‌اند.

در انتهای جدول، ایستگاه باباکلان با ۳ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است؛ اختلافی که به‌خوبی بیانگر پراکندگی و ماهیت نقطه‌ای بارش‌های اخیر در مناطق مختلف استان است.

جاده‌های استان زیر بارش؛ بدون انسداد گسترده و تصادف فوتی

رئیس پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان در روزهای بارندگی گفت: در طول بارش‌های اخیر، مسیر مسدودشده‌ای در سطح استان نداشتیم و تصادف منجر به فوت نیز اتفاق نیفتاد.

سرهنگ «حسن دانایار» اظهار کرد: تصادف‌های رخ‌داده در این مدت عمدتاً خسارتی یا دارای جراحات جزئی بوده‌اند و با وجود صدور هشدار قرمز هواشناسی، حادثه واژگونی و خروج از جاده گزارش نشد.

وی محور جدید پاتاوه ـ دهدشت را به دلیل حجم بالای تردد، از محورهای پرتردد و حادثه‌خیز در روزهای بارندگی عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی، پرهیز از سرعت و شتاب غیرمجاز و توجه به سرعت مطمئنه، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

رئیس پلیس‌راه همچنین نسبت به توقف خودروها در حاشیه صخره‌ها و نقاط مستعد ریزش و رانش هشدار داد.





چهار مصدوم بر اثر صاعقه؛ قطعی برق و اختلال در تأمین آب برخی روستاها

در کنار وضعیت تردد جاده‌ای، بارش‌های اخیر خسارت‌هایی نیز در بخش‌های مختلف استان برجای گذاشت.

«منوچهر محمدی»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح پیامدهای این سامانه بارشی اظهار کرد: در پی وقوع دو مورد صاعقه، چهار نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان‌های دهدشت و کهگیلویه انتقال یافتند و خوشبختانه وضعیت عمومی همه مصدومان مساعد گزارش شده است.

وی با اشاره به قطعی برق در شهرستان‌های بویراحمد، بهمئی و دنا افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق، پایداری شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین از ریزش، آبگرفتگی و آب‌شستگی برخی محورهای اصلی و جاده‌های روستایی خبر داد و گفت: به دلیل ماهیت نقطه‌ای، لحظه‌ای و رگباری بارش‌ها، خطر سیلاب و ریزش از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه بود و عملیات ریزش‌برداری و بازگشایی مسیرها با استفاده از ظرفیت نیروها و ماشین‌آلات راهداری انجام شد.

محمدی آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و ورود آب به برخی منازل را از دیگر مشکلات این دوره عنوان کرد و از اقدامات شهرداری‌ها، هلال‌احمر و آتش‌نشانی برای مدیریت شرایط خبر داد.

وی همچنین به کدورت آب در چند روستای شهرستان بویراحمد و اختلال در تأمین آب چهار روستا به دلیل وابستگی تأسیسات آبرسانی به برق اشاره کرد و گفت: با برقراری مجدد شبکه برق و ورود شرکت آبفا، مشکلات تأمین آب برطرف شده و ساماندهی کیفی آب روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یک جان‌باخته در حوادث جوی؛ امدادرسانی هلال‌احمر در ۱۴ استان

در همین ارتباط، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی به ۶۷۹ نفر در ۱۴ استان کشور در پی حوادث ناشی از مخاطرات جوی خبر داد.

«مجتبی خالدی»، اعلام کرد: در این عملیات‌ها ۶۹ تیم امدادی با مشارکت ۲۲۷ نیروی امداد و نجات به ۳۳ منطقه اعزام شدند و ۹۴ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. همچنین ۵۲ منزل مسکونی از آب تخلیه شد و ۴۱۶ نفر از اقلام امدادی بهره‌مند شدند.

به گفته سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، در جریان این حوادث یک نفر در کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست داد؛ موضوعی که در کنار مصدومیت چهار نفر بر اثر صاعقه، بخشی از پیامدهای انسانی بارش‌های اخیر در استان را نشان می‌دهد.

گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود شد

«عباس رسولی»، فرماندار شهرستان دنا، در بازدید از گردنه بیژن با اشاره به مه‌گرفتگی شدید، کاهش دید، بارش برف و باران و ریزش سنگ و گل‌ولای اعلام کرد: این محور تا پاکسازی و ایمن‌سازی کامل مسدود است و تردد در آن ممنوع خواهد بود.

وی با هشدار درباره احتمال یخ‌زدگی جاده در ساعات شب، از رانندگان خواست از نزدیک شدن به این مسیر خودداری کنند و همچنین از گروه‌های کوهنوردی خواست به دلیل شرایط نامساعد جوی، فعلاً از صعود به ارتفاعات دنا پرهیز کنند.

بارندگی‌ها و آزمون آمادگی دستگاه‌های اجرایی

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری، برگزاری جلسات متعدد شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست استاندار و تشکیل جلسات مشابه در شهرستان‌ها، با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای عملیاتی، امدادی، خدماتی و زیرساختی انجام شد.

با این حال، ریزش و آب‌شستگی جاده‌ها، آبگرفتگی منازل و معابر، اختلال در شبکه برق و آب، مصدومیت ناشی از صاعقه و جان‌باختن یک نفر نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که بخش عمده راه‌های ارتباطی باز می‌مانند و خدمات‌رسانی ادامه دارد، مخاطرات بارش‌های رگباری و نقطه‌ای همچنان جدی است.

اکنون یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها، ارزیابی خسارت‌های احتمالی، ترمیم نقاط آسیب‌دیده، رسیدگی به روستاهای در معرض اختلال در تأمین آب و برق و حفظ آمادگی نیروهای امدادی و راهداری است؛ چراکه مدیریت بحران تنها به عبور از روزهای بارندگی محدود نمی‌شود، بلکه میزان آمادگی برای پیشگیری از خسارت‌های بعدی و بازگرداندن زیرساخت‌ها به شرایط پایدار نیز بخشی از این مسئولیت است.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، بارش‌های اخیر بار دیگر اهمیت مدیریت مخاطرات طبیعی در استانی با اقلیم کوهستانی و مسیرهای ارتباطی حساس را یادآور شد؛ استانی که بهره‌مندی از بارش‌های قابل توجه، در کنار ضرورت حفاظت از منابع آبی، نیازمند آمادگی مستمر برای مقابله با سیلاب، ریزش کوه و اختلال در زیرساخت‌هاست.