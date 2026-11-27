گروه استان‌ها - یک محیط‌بان و یک همیار طبیعت در جریان مقابله با شکارچیان مسلح در منطقه حفاظت‌شده دنا، مورد حمله قرار گرفتند و مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، در جریان گشت و پایش منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا در محدوده میمند، یک محیط‌بان و یک همیار طبیعت هنگام برخورد با شکارچیان مسلح مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که محیط‌بان و همیار طبیعت در جریان گشت‌زنی با دو شکارچی مسلح مواجه شدند و برای برخورد قانونی با آنان اقدام کردند، اما متخلفان با استفاده از چوب، چماق و سنگ به این دو نفر حمله کردند.

شناسایی شکارچیان متخلف

در این درگیری، محیط‌بان و همیار طبیعت از ناحیه دست، پا و کمر مصدوم شدند و شکارچیان پس از حمله از محل متواری شدند.

با این حال، هویت متخلفان توسط محیط‌بان شناسایی شده و پرونده قضایی برای پیگیری این حادثه تشکیل شده است. مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی یاسوج انتقال یافتند و تحت درمان قرار دارند.

درخواست برخورد قاطع قضایی با متخلفان

«عبدال دیانتی‌نسب»، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأیید این حادثه گفت: این اتفاق در جریان گشت و کنترل منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا در محدوده میمند رخ داد و همکاران ما هنگام مواجهه با متخلفان مسلح، وظیفه قانونی خود را انجام می‌دادند.

وی با اشاره به شناسایی هویت شکارچیان و تشکیل پرونده قضایی، خواستار برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با عاملان این حادثه شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین از پیگیری وضعیت درمانی محیط‌بان و همیار طبیعت مصدوم خبر داد.