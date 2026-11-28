به گزارش تابناک، جواد رضویان، بازیگر و طنزپرداز مطرح کشورمان دقایقی قبل با حضور در مراسم ترحیم زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه به شایعاتی که درباره وخامت حالش مطرح شده بود، پایان داد.

این در حالی است که شب گذشته شایعه‌ای در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی مطرح شده بود که از وخامت حال این هنرمند و بستری شدنش در بیمارستان حکایت داشت.

رضویان سال گذشته به عنوان بازیگر در سریال تلویزیونی «شیش‌ماهه» ساخته مهران مدیری به ایفای نقش پرداخته بود.

همچنین سریال تلویزیونی «فک‌وفامیل» با بازی او در نوبت پخش قرار دارد.