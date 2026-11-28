به گزارش تابناک، شرکت خدمات زمینی فرودگاهی «فوگو» (FUGO) ترکیه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا، از روز دوشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به فعالیت خود پایان می‌دهد؛ تصمیمی که می‌تواند پروازهای شماری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه و بالعکس را با اختلال مواجه کند.

به گزار عصر ایران، خبرگزاری دمیرورن ترکیه و شماری از رسانه‌های تخصصی صنعت هوانوردی این کشور اعلام کردند که هیئت‌مدیره شرکت فوگو، تصمیم خود برای توقف فعالیت از روز دوشنبه را به کارکنان و شرکت‌های هواپیمایی طرف قرارداد ابلاغ کرده است.

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هیئت‌مدیره فوگو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت طی هفت سال گذشته با اخذ مجوزهای قانونی، در فرودگاه‌های شهرهای مختلف ترکیه فعالیت داشته و هدف آن کمک به توسعه صنعت هوانوردی غیرنظامی و گردشگری ترکیه بوده است.

مدیران فوگو با ناعادلانه و غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا اعلام کردند که به‌رغم رعایت قوانین تجاری ترکیه و مقررات هوانوردی، ادامه فعالیت شرکت در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.

این شرکت همچنین اعلام کرد که تمامی مطالبات قانونی کارکنان خود را پرداخت خواهد کرد و مذاکراتی را با دیگر شرکت‌های فعال در صنعت هوانوردی برای اشتغال مجدد آنان آغاز کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) شرکت فوگو را به دلیل ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحت تحریم واشینگتن، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فوگو با دست‌کم ۶ شرکت هواپیمایی ایرانی شامل ایران‌ایرتور، ساها، سپهران، وارش، تابان و آتا قرارداد مستقیم ارائه خدمات داشته است.

به گفته این وزارتخانه، فوگو ارائه خدمات به تعدادی از این شرکت‌های هواپیمایی را در هفته‌های پس از تحریم آنها در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) آغاز کرده بود.

فوگو در چندین فرودگاه ترکیه از جمله استانبول و آنتالیا فعالیت داشته است. خدمات زمینی فرودگاهی شامل پذیرش مسافران، انتقال بار و چمدان‌ها، هدایت هواپیماها در محوطه فرودگاه و پشتیبانی از عملیات پروازی است.

در صورت نبود شرکت جایگزین، توقف این خدمات می‌تواند به تأخیر یا حتی لغو برخی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منجر شود.