نوزدهمین دوره لیگ برتر سلاح‌های بادی، در دو بخش بانوان و آقایان، از سوم دی‌ماه آغاز و تا ۱۵ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک، نوزدهمین دوره لیگ برتر سلاح‌های بادی، در دو بخش بانوان و آقایان، از سوم دی‌ماه آغاز و تا ۱۵ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

با گذشت کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات فدراسیون، با توجه به اهمیت رقابت‌های لیگ برتر و جلوگیری از وقفه در برگزاری این رویداد، فراهم کردن سازوکارهای لازم برای برگزاری نوزدهمین دوره لیگ در دستور کار فدراسیون قرار گرفت.

بر این اساس، تیم‌های حاضر در لیگ برتر سلاح‌های بادی کشور، تا ۲۵ آذرماه فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آن به کمیته لیگ فدراسیون اقدام

کنند.

این دوره از رقابت‌ها به‌صورت متمرکز در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.