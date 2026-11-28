به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل ، این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۳۵ تیم رده‌های سنی پایه (خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان) و رده سنی بزرگسالان بسیج مساجد، محلات و ادارات به همت معاونت تربیت بدنی بسیج و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار می‌شود؛ آیین افتتاحیه این مسابقات با حضور دادستان مرکز استان، جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستان اردبیل برگزار شد.

در این مراسم، نونهالان تیم فوتبال شهرداری اردبیل با پرچم‌های ایران، همراه با تیم‌های شرکت کننده در رژه شرکت داشتند.

این رویداد ورزشی علاوه بر ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اخلاقی در میان نسل نوجوان و جوان، فرصتی راهبردی برای توسعه ورزش فوتسال و شناسایی استعدادهای نوظهور ورزشی در سطح استان فراهم آورده است.

همچنین در این مراسم، از «بهروز قربانی» خیر ورزشی استان اردبیل، به پاس مشارکت‌های ارزشمند و حمایت‌های بی‌دریغ ایشان در مسیر توسعه فعالیت‌های ورزشی استان قدردانی شد.