به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «یوسف خدادادی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری و نایب رئیس ستاد مردمی دیه‌ی استان اردبیل، در نشست شورای قضایی استان که با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برگزار شد، با تشریح اهمیت رسالت زندانبانی و ضرورت توجه مضاعف به مسائل و موضوعات مرتبط با زندان و زندانیان، از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی استان در ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت و ساماندهی وضعیت محکومان مالی اظهار کرد: علل و عوامل افزایش جمعیت محکومان مالی در زندان‌ها و همچنین راهکارهای جامع حقوقی و قضایی برای مدیریت این موضوع، مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته و از سوی رئیس کل دادگستری استان طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی ابلاغ شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری افزود: در پی اجرای تدابیر اتخاذشده و اقدامات صورت‌گرفته، شاهد کاهش جمعیت کیفری محکومان مالی در زندان‌های استان هستیم.

وی در ادامه، گزارشی از عملکرد ستاد دیه استان ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، ۴۵۰ نفر از محکومان مالی با مجموع مبلغ محکومیت بیش از ۲ همت از زندان‌های استان آزاد شدند که از این میزان، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان با تلاش اعضای ستاد دیه و در نتیجه گذشت شکات و اخذ رضایت آنان محقق شده است.

خدادادی با اشاره به عملکرد ستاد دیه در سال جاری نیز بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، زمینه آزادی ۲۸۶ نفر از محکومان مالی با مجموع مبلغ محکومیت بیش از ۲ همت فراهم شده است که از این میزان، ۶۲۰ میلیارد تومان با تلاش اعضای هیئت‌مدیره ستاد دیه و جلب رضایت شکات صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته بسیج و در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز زمینه آزادی ۶۶ نفر دیگر از محکومان مالی با مجموع مبلغ محکومیت ۷۰۵ میلیارد تومان نیز فراهم شده است.

در پایان، رئیس سازمان زندان‌ها کشور از خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، به پاس تلاش‌ها و اقدامات مؤثر در راستای ارتقای شاخص‌های قضایی، بهبود فرآیندهای پایش قضایی و کاهش جمعیت کیفری، با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.