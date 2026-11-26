به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل سرهنگ «فیروز محمودی» فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس۱۱۰ مبنی بر قدرت نمایی و عربده کشی فردی در روستای اجیرلو شهرستان پارس‌آباد، بلافاصله اکیپ هایی از ماموران کلانتری ۱۱، ۱۲و یگان امداد این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران انتظامی ودر عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی فرد عربده کش که با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی کرده و امنیت فردی و اجتماعی را برهم زده بود؛ زمین گیر و در برابر اقتدار پلیس به زانو درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد تاکید کرد: پلیس با افرادی که به هرنحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل آسایش مردم شوند باقاطعیت برخود قانونی خواهد کرد.