به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «مسعود‌امامی یگانه» استاندار اردبیل، روز پنجشنبه در ششمین نشست فرمانداران استان در سال جاری، اظهار کرد: جذب و تخصیص اعتبارات عمرانی ملی و استانی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان‌ها است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۷ طرح اقتصادی نهایی شده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است، افزود: تفاهم‌نامه‌های همایش سرمایه‌گذاری سال گذشته و سفر رئیس‌جمهور، زمینه تحقق حدود ۸۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در استان فراهم می‌کند.

استاندار اردبیل بر ضرورت پیگیری این طرح‌ها در شهرستان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری را در بر می‌گیرد و فرمانداران باید روند اجرای آن‌ها را به‌طور مستمر دنبال کنند.

وی مدیریت مصرف انرژی و آب را با توجه به محدودیت‌های موجود از دیگر محورهای مهم دانست و خواستار پیگیری برنامه‌های مرتبط در سطح شهرستان‌ها شد.

امامی یگانه همچنین با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح محله‌محوری با تاکید رئیس‌جمهور بیان کرد: فرمانداران و بخشداران باید با حضور در محلات، مسائل و مطالبات مردم را شناسایی و پیگیری و از ظرفیت‌های اجتماعی محلات برای افزایش تاب‌آوری و توانمندسازی آن‌ها بهره بگیرند.

وی تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی و پیگیری هدف‌گذاری شهرستان‌ها در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز مورد تاکید قرار داد.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل تاکید کرد: تعامل مستمر با گروه‌های اجتماعی و حضور در میان اقشار مختلف مردم را ضروری دانست و افزود: شنیدن نیازها و مطالبات مردم و پیگیری آن‌ها باید از برنامه‌های مستمر فرمانداران باشد.

وی با اشاره به مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: تاکنون بیش از ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در این سفرها مصوب شده که پیگیری تامین منابع مالی و اجرای آن‌ها باید در اولویت فرمانداران قرار گیرد.

امامی یگانه همچنین مولدسازی دارایی‌ها را از راهکارهای تامین منابع مالی پروژه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: برای این بخش در استان هدف‌گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی انجام شده است و نظارت و پیگیری فرمانداران در تحقق آن اهمیت دارد.

وی پیگیری اعتبارات و تسهیلات سفر رئیس‌جمهور برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تامین مالی طرح‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی اقدامات دولت در شهرستان‌ها و تامین کالاهای اساسی با نظارت و محوریت فرمانداران را از دیگر موضوعات مورد تاکید برشمرد.