بر اثر تندباد؛
فوت دلخراش کودک اردبیلی در پی سقوط آوار
گروه استانها - رئیس اورژانس اردبیل از جان باختن یک کودک ۸ ساله بر اثر سقوط آوار در روستای خیارک خبر داد و با اشاره به وزش بادهای شدید در استان، از شهروندان خواست از تردد در مجاورت سازههای ناپایدار خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «روزبه مقدم» رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: صبح روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در پی وقوع حادثه سقوط آوار در روستای خیارک، گزارشی در ساعت 09:43 به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، هماهنگیهای لازم از سوی مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ برای اعزام آمبولانس فوریتهای پزشکی به محل حادثه انجام گرفت.
رئیس اورژانس اردبیل ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک کودک ۸ ساله جان خود را از دست داده بود.
وی ادامه داد: در پایان با اشاره به وزش بادهای شدید و احتمال بروز حوادث ناشی از ناپایداری سازهها، از شهروندان خواست از تردد و توقف در مجاورت دیوارهای فرسوده، ساختمانهای نیمهکاره، سازههای ناپایدار و محلهای در معرض ریزش آوار خودداری کنند.
مقدم تصریح کرد: همچنین بر ضرورت بررسی استحکام دیوارها و سقفهای ساختمانی، ایمنسازی اشیای قابل سقوط در پشتبامها و محوطه ساختمانها و دور نگهداشتن کودکان از محلهای پرخطر تأکید کرد.
وی از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه وضعیت خطرناک یا وقوع حادثه، در اسرع وقت با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند.
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