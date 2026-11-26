گروه استان‌ها - شهردار اردبیل از تکمیل و افتتاح پل شهید خلبان ذاکر پس از ۱۸ ماه تلاش شبانه‌روزی خبر داد و گفت: هزینه اجرای این پروژه با احتساب تملک ۶۰ ملک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «محمود صفری» شهردار اردبیل، در آیین بهره‌برداری از پل شهید خلبان ذاکر اظهار کرد: نمود خدمت و تلاش مجموعه مدیریت شهری در افتتاح این پروژه طی ۱۸ ماه تجلی یافت و دشمنان بدانند که حتی در شرایط کنونی نیز روند آبادانی و توسعه کشور متوقف نخواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شهرداری و مجموعه‌های اجرایی افزود: این پروژه با اعتبار اولیه یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعریف شده بود که هزینه اجرای آن با احتساب تملک ۶۰ ملک معارض در مسیر پروژه، به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

شهردار اردبیل با اشاره به برنامه‌های عمرانی پیش‌رو تصریح کرد: تلاش می‌کنیم پروژه میدان پلیس را نیز طی ۱۲ ماه آینده به بهره‌برداری برسانیم و با تکمیل پروژه‌ها به‌صورت متوالی، روند توسعه شهری را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

وی همچنین درباره سایر پروژه‌های شهری گفت: درباره پروژه باغ شریعت با توجه به فصل برگ‌ریزان، منتظر ماندیم تا در فرصت مناسب این پروژه آماده بهره‌برداری شود. وی همچنین از آماده‌سازی و افتتاح فاز نخست پروژه بالیقلی‌چای طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

صفری در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از طرح راه‌آهن اردبیل-میانه، این منطقه با افزایش حجم ترافیک روبه‌رو خواهد شد و اجرای این تقاطع غیرهمسطح نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد شهروندان خواهد داشت.