به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «میرمحمد سیدهاشمی» رئیس شورای شهر اردبیل، اظهار کرد: بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و با هدف روان‌سازی ترافیک شهری، چندین پل با اولویت‌بندی مشخص در دستور کار قرار گرفت که پل شهید خلبان ذاکر یکی از این پروژه‌هاست.

وی ضمن تقدیر از قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار پروژه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل افزود: تسهیل حمل‌ونقل و ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی در هر استان و جامعه، زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است و اتصال به شبکه ریلی، دسترسی به راه‌آهن، تسهیل تردد ماشین‌آلات سنگین و بهسازی راه‌های روستایی نیز نقش مؤثری در این زمینه دارند.

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به تعامل و همکاری اعضای شورای شهر، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی بیان کرد: با همدلی و تعامل مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، توانستیم پروژه‌های مختلف را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانیم و در ادامه نیز پروژه‌های میدان پلیس، میدان وحدت و حافظ در دستور کار قرار دارند.