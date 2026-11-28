۵ مصدوم بر اثر واژگونی پراید در پارسآباد
گروه استانها - رئیس اورژانس پیشبیمارستانی اردبیل از مصدومیت ۵ نفر بر اثر واژگونی خودروی پراید در شهرستان پارسآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «روزبه مقدم» رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: در ساعت ۱۹: ۵۸ روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان پارسآباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ (دیسپچ) گزارش شد.
وی در تشریح جزویات این حادثه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پارسآباد منتقل شدند.
رئیس اورژانس اردبیلبا اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه هیچگونه مورد فوتی نداشته است، بر اهمیت تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ و همکاری با نیروهای امدادی در صحنه حوادث تأکید کرد.
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