به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل آیت الله «سیدحسن عاملی» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید با اشاره به جذب اعتبار مالی برای پروژه محور اردبیل – پارس آباد اظهار داشت: با توجه به پرحادثه بودن جاده پارس آباد لازم بود اعتبار لازم برای ادامه اتوبان پارس آباد تامین شود هر حادثه در این جاده درد جانکاهی برای همه ماست مسئولین تا حال در تامین اعتبار تلاش کرده اند اما در وضع فعلی که درآمد دولت محدود شده ما واهمه داشتیم پروژه تعطیل شود به همین جهت در تهران با سرپرست بانک صادرات و ریاست محترم بیمه ایران ملاقات کردیم و این عزیزان از سر لطف چهارصد میلیارد به این پروژه مهم اختصاص دادند در نتیجه این پروژه جان تازه‌ای می‌گیرد اگر مسئولین با این تزریق مالی خوب کار کنند باز از آبروی خود دوباره استفاده می‌کنیم و ان شاءالله دویست میلیارد دیگر به این پروژه جذب می‌کنیم همه این موفقیت‌ها فضل خداوند است اگر هزار بار این گونه عنایت‌ها جذب شود باز حق ملت ما اداء نمی‌شود ملت ما عنصر اصلی مقاومت است و دشمن با تحریم و محاصره از ملت ما انتقام می‌گیرد.

خطیب جمعه اردبیل با تشریح دست و پا زدن‌های اخیر نتانیاهو خاطر نشان کرد: نتانیاهو به عنوان یک سیاستمدار ناکام، شکست خورده و بازنده تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که شانس خود را یک بار دیگر امتحان کند او به شدت تلاش می‌کند ترامپ را برای حمله به ایران آماده کند به دروغ می‌گوید ایران به آمریکا حمله خواهد کرد یا ایران به اروپا حمله خواهد کرد یا ایران بمب شیمیایی درست کرده و به آمریکا حمله خواهد کرد و این هفته به دروغ گفتند که ایران به کویت حمله کرده این دروغ‌ها همه نشان ذلت است و از طرفی ترامپ به شدت در نتیجه حمله مردد است که آیا نتیجه خواهد داد؟ اگر نتیجه ندهد این سومین حمله او خواهد بود که در آن در برابر ایران شکست می‌خورد در آن صورت مساله برای او قوز بالا قوز می‌شود من از باب اینکه به دشمن نیز خیرخواهی کنیم به آمریکایی‌ها می‌گویم اول روی روحیه ایرانی‌ها مطالعه کنید.

آمریکا ملت ایران را نشناخت و برای همین شکست خورد ملت ایران ملتی نیست که تحمیل و زور را قبول کند اینگونه امور نتیجه عکس می‌دهد .در هشت سال جنگ تحمیلی نتیجه عکس داد جنگ دوازده روزه نتیجه عکس داد آنها تقاضای آتش بس کردند جنگ رمضان نتیجه عکس داد آنها تقاضای آتش بس کردند هم آمریکایی‌ها و هم صهیونیست‌ها رسماً اعلام کرده‌اند که از ترور رهبر ایران پشیمان هستند چون نتیجه عکس داد من فقط به عنوان نمونه به یک متن رسمی اسرائیل در این باب اشاره می‌کنم:

عین سخنان دنی سیترینوویچ مدیر سابق امور ایران در اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل(آمان) در باب اینکه اگر وارد جنگ با ایران نمی‌شدیم و [آیت‌الله شهید سید علی حسینی] خامنه‌ای را ترور نمی‌کردیم، چه اتفاقی می‌افتاد؟ چنین است:

۱- همچنان رهبری در رأس ایران قرار داشت که از عبور از نقطه بی‌بازگشت به‌سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای پرهیز می‌کرد.

۲- با توجه به مخالفت اصولی [آیت‌الله شهید سید علی حسینی] خامنه‌ای با توسعه تسلیحات شیمیایی، بعید بود اصلاً چیزی درباره تهدید سلاح شیمیایی ایران بشنویم.

۳- ایران چنین انگیزه راهبردی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشت؛ انگیزه‌ای که از این درک ناشی می‌شود که تنها چنین سلاحی می‌تواند بقای حکومت را تضمین کند.

۴- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان امکان نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را داشت.

۵- ایران همچنان به دکترین دفاع پیشرو خود متکی می‌ماند و به کشوری تهاجمی‌تر و کمتر خویشتن‌دار تبدیل نمی‌شد.

۶- ایران به احتمال زیاد محدودیت خودخواسته ۲۰۰۰ کیلومتری برد موشک‌های بالستیک خود را حفظ می‌کرد.

۷- تنگه هرمز به روی همه باز بود و ایران قدرت اهرم فشار راهبردی خود را به جهانیان نشان نمی‌داد.

۸- حکومت ایران همچنان زیر فشار نظام تحریم‌ها دست‌وپا می‌زد، بدون آنکه راه خروج روشنی داشته باشد و بدون آنکه از اثر همبستگی حول پرچم در نتیجه جنگ بهره‌مند شود.

۹- سپاه پاسداران از چنین جایگاه مسلطی در تعیین سیاست راهبردی ایران برخوردار نمی‌شد.

۱۰- کشورهای حاشیه خلیج فارس متحمل خسارت‌های عظیم به زیرساخت‌ها و اقتصاد خود نمی‌شدند و اقتصاد جهانی با بحران کنونی انرژی مواجه نبود.

۱۱- آمریکا خود را گرفتار جنگی نامحبوب و بدون راهبرد خروج مشخص نمی‌دید؛ جنگی که تمایل آمریکا برای اقدام علیه ایران در آینده را کاهش می‌دهد، حتی اگر ایران به‌سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای پیش برود.

۱۲- ایران چنین انگیزه‌ای برای تسریع در مقاوم‌سازی زیرساخت‌های راهبردی خود و تغییر دکترین عملیاتی نظامی‌اش بر اساس درس‌های آموخته‌شده از جنگ‌ها نداشت.

۱۳- اسرائیل می‌توانست منابع نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را به مقابله با چالش‌های دیگر اختصاص دهد، به‌جای آنکه گرفتار چرخه بی‌پایان جنگ با ایران شود.

۱۴- جامعه بین‌المللی می‌توانست از موضع قدرت اقتصادی به مذاکره با ایران ادامه دهد، بدون آنکه تهران اهرم فشاری را در اختیار داشته باشد که امروز علیه اقتصاد جهانی به کار می‌گیرد.

۱۵- [آیت‌الله سید] مجتبی خامنه‌ای به رهبری ایران نمی‌رسید؛ فردی که بسیار تندروتر از پدرش است.

این افسر ارشد اسرائیلی سپس نتیجه گیری می‌کند که معیار موفقیت یک جنگ، تعداد مقامات ارشد ترورشده، تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته یا پرتابگرهای موشکی منهدم‌شده نیست، بلکه واقعیت راهبردی است که در نتیجه آن جنگ شکل گرفته است.

حتی اگر ایران امروز از نظر نظامی و اقتصادی ضعیف‌تر باشد، مصمم‌تر، تهاجمی‌تر، کمتر خویشتن‌دار و دارای انگیزه بیشتری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است.

ما در ایران تغییر حکومت ایجاد نکردیم؛ بلکه تغییری به‌سمت بدتر شدن در درون خود حکومت ایجاد کردیم. به‌جای آنکه شجاعانه این شکست راهبردی را بررسی کنیم و سیاست جایگزینی در قبال ایران تدوین کنیم، کسانی هستند که می‌خواهند ما را متقاعد کنند راه‌حل تمام مشکلاتی که جنگ قبلی ایجاد کرده، آغاز جنگی دیگر است. زمان آن رسیده است که به میز طراحی راهبرد بازگردیم، نه اینکه به راهبردی بازگردیم که پیش‌تر شکست خود را ثابت کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ادامه داد: روحیه ایرانی جماعت پذیرش زورگویی نیست زورگویی در صنعت هسته‌ای نتیجه عکس داد قبل از جنگ بازرسی آژانس دایر بود با بمباران مراکز هسته‌ای بازرسی تماماً برچیده شد ملت ایران نه از خارجی‌ها و نه از داخلی‌ها تحکم و زورگویی را نمی‌پذیرد این خصیصه بزرگ ملت ماست حالا اگر باز می‌خواهند ملت ما را امتحان کنند این گوی و این میدان قطعاً نتیجه عکس خواهند گرفت.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: الان محاصره زورگویی است در میدان شکست خورده‌اند سراغ محاصره رفته‌اند قطعاً نتیجه عکس می‌دهد یعنی ملت ما تسلیم نمی‌شود بلکه حماسی‌تر می‌شود تا حال در طول این هشت ماه بارها و بارها برای ایران زمان تعیین کردند که اگر توافق نکنید بعد از آن به ایران حمله می‌کنیم یا با صراحت ایران را تهدید کردند همه این‌ها نتیجه عکس داده است نه ملت و نه دولت و نه نیروهای مسلح تنازل نکرده‌اند بلکه نیروهای مسلح با سرعت، استعداد و آمادگی خود را برای مواجهه بالا برده اند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در بخش دیگر از خطبه‌ها با ارائه تحلیلی در خصوص چرایی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصریح کرد: یک علت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران این است که آنها برای خاورمیانه نقشه داشتند اما ایران را مانع می‌دانستند و لذا ایران را دولت سرکش و عاصی معرفی می‌کردند بقیه کشورها در نظر آنها سرکش نبوده اند چون دو پا به جفت در برابر آنها نشسته بودند قرار بود تمام کشورها ایالتی از ایالات آمریکا و اسرائیل باشد همچنان که ایران در زمان شاه ایالت پنجاه و یکم آمریکا نامیده شده بود تا اینکه طوفان الاقصی درست شد و مانع از عادی سازی عربستان با اسرائیل شد آنها حزب الله، حشد الشعبی و انصارالله را بال‌های ایران می‌دانستند و معتقد بودند که باید سر مار را زد و ایران را سر مار می‌دانستند به همین جهت اگر ایران شکست بخورد، بردگی تمام کشورهای اسلامی حتمی است.

وی ادامه داد: سیدالشهداء وقتی به کربلا می‌آمد یک عرب هوشمند گفت یا حسین اگر تو شهید شوی «لنسترقنّ بعدک» یعنی همه ما برده می‌شویم و همینطور هم شد ماجرای «یوم الحره» پیش آمد و یزید مسلم بن عقبه مرا برای سرکوب مردم مدینه که قیام کرده بودند فرستاد و سه روز مال و جان و ناموس اهل مدینه را برای او حلال کرد او سه روز مدینه را محاصره کرد او سه روز مدینه را محاصره کرد و جنایت را به اوج رساند و لذا او را نه مسلم بلکه مسرف می‌گویند! او ۷۰۰ صحابه را کشت و پشت گردن همه اهالی مدینه مهر زد که او برده یزید است. الان ماجرا دقیقاً همین گونه است اگر آنها بتوانند تنها قلعه مقاومت را شکست بدهند سراغ تمام کشورهای اسلامی خواهند رفت.آنها خاورمیانه را ملک آمریکا می‌دانند. بایدن می‌گفت فرماندهی خاورمیانه مال ماست و مال ما خواهد ماند و برای چین و روسیه جای پایی اجازه نخواهیم داد که بر خلاف مصالح آمریکا باشد و ما برتری اسرائیل را حفظ خواهیم کرد.

آیت الله عاملی اضافه کرد: سموتریچ فلسطینی‌ها را بین سه گزینه مختار کرده است:

هجرت کنید بروید

برده ما باشید

همه شما را می‌کشیم!

امروز این پیشنهاد به اهل غزه گفته می‌شود فردا به همه مسلمان‌ها گفته خواهد شد.

به همین جهت تمام کشورها و ملت‌های اسلامی مدیون ایران هستند یک ایرانی می‌گوید در استانبول با یک تبعه ترکیه به رستوران رفتیم هنگام تسویه حساب گفتم من حساب می‌کنم گفت تو حساب نکن شما دَین کل عالم اسلام را حساب کرده‌اید!

آنها در راس هر کشور اسلامی فردی مثل جولانی را می‌خواهند که با یک شیشه عطر جولان را به اسرائیل بخشید!

ترامپ با افتخار می‌گوید:

الجولانی یقر لاسرائیل بحقها فی اراضی الجولان السوریه التی تبلغ مساحت‌ها ۱۸۰۰ کیلومتر بعد ۷۰ سنه بعلبه عطر! یعنی جولانی اقرار کرد که اراضی جولان که مساحت آن ۱۸۰۰کیلومتر است مال اسرائیل است او بعد از ۷۰ سال منازعه بر سر اراضی جولان با یک شیشه عطر جولان را به اسرائیل بخشید.

ایران سوریه نیست و ایرانی‌ها هم جولانی نیستند. در نشان بردگی مسلمان‌ها برابر قدرت اهریمنی غرب همین بس کشورهای خلیج فارس در عرض سه روز هزار میلیارد دلار به ترامپ دادند اما از دادن یک تکه نان به مظلومین غزه عاجز ماندند این تابلوی بزرگ بدبختی مسلمانان معاصر است اگر ایران نبود فاتحه مسلمان‌ها خوانده شده بود. غرور مقدس مسلمان‌ها با اقتدار ایران در برابر آمریکا و در برابر قاتل ۸۰ هزار فلسطینی احیاء شده است بعد از جنگ جهانی دوم کل عالم اسلام برده غرب شده یا در اثر نیازمند کردن و یا در اثر حکام مزدور در این مدت نخبگان عالم اسلام بحث کردند که آیا ممکن است ما از سیطره آنها خارج شویم یک نظر این بود که امکان خروج از سیطره و هیمنه و سلطه آنها نیست همه چیز دست آنهاست یک نظر می‌گفت نباید مایوس شد باید برخاست این دستور خداوند است که«وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ» و فرموده:«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» ایران این نظر را عملیاتی کرد این اقدام اولین است اگر موفق شود به کل عالم اسلام سرایت پیدا خواهد کرد. از عجایب حکایت‌ها این است که اخیراً با نتانیاهو مصاحبه کردند و گفته اند بعضی از حکام کشورهای اسلامی در برابر شما رجز می‌خوانند نظرتان چیست؟ نتانیاهو از خبرنگار می‌پرسد آیا حقیقت را می‌خواهید؟ گفت: بله! گفت ما فقط در اروپا در بخش محدودی مخالف داریم به رجز خوانی روسای کشورهای اسلامی نگاه نکنید آنها خودشان به ما گفته اند این اظهارات برای تنظیم افکار عمومی ملت ماست و ما با تمام اقدامات شما موافق هستیم. آیا این بدتر از بردگی نیست؟

ایشان در خاتمه افزود: یکی از نشانه‌های بزرگ فرهنگ فاخر و نشان عاطفی بودن منطقه وجود موسسات خیریه است یکی از بهترین موسسات خیریه در ایران و در استان ما انجمن حمایت از بیماران کلیوی است توصیه می‌کنم خیرین عزیز و تمام متمکنین با این مجموعه همکاری کنند. تا حال ۴۵میلیارد تومان توسط خیرین و مشارکت بیماران در این مجموعه هزینه شده است. پیوند کلیه اگر به صورت خرید کلیه از فرد زنده باشد یک میلیارد تومان هزینه دارد این انجمن تا حال مقدمات بیش از ۶۰۰پیوند را فراهم کرده است و در حال حاضر بیش از ۷۰۰نفر احتیاج به دیالیز دارند. هر نوبت دیالیز ده میلیون تومان هزینه دارد و سالانه برای هر بیمار باید یک و نیم میلیارد تومان هزینه شود. دولت محترم در بخش دولتی نصف مبلغ فوق را تقبل کرده است. انتظار است که مسئولین بهداشت و درمان سطح آموزش عمومی را بالا برند و علل و عوامل پیدایش نارسایی‌های کلیوی را بیشتر تبیین بکنند.

در حال حاضر در استان پیوند کلیه نداریم در سال ۱۳۹۸ با پیگیری حقیر و پیگیری انجمن و همت مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی پیوند کلیه در استان دایر شد و پیوندهای موفقیت آمیز به تعداد ۱۹ پیوند انجام شد اما به دلایل نامعلوم تعطیل شد.انتظار داریم بخش پیوند هم در کلیه و هم در سایر اجزاء مرگ مغزی در استان راه بیفتد.