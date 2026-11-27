نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تاکید کرد؛
مسئولان باید قدر فرصت خدمترسانی به مردم را بدانند
گروه استانها - نمایندهولیفقیه در استان اردبیل با بیان اینکه باید توان دفاعی کشور تقویت و آمریکا از منطقه خارج شود، گفت: نامگذاری تقاطع غیرهمسطح جدید به نام شهید خلبان ذاکر مایه افتخار و برکت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل آیتالله «سیدحسن عاملی» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید خلبان ذاکر، از تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای احداث تقاطعها، راهاندازی بوستانها و مجموعههای متعدد خدماتی قدردانی و اظهار کرد: تلاش شبانهروزی در شهر اردبیل صورت گرفته است
وی افزود: مسئولان باید قدر فرصت خدمترسانی به مردم را بدانند و در اردبیل ثابت شد که هیچ فرصت خدمتی از نرفته و طرحهای خوبی را در مسیر تحولات شهری اجرایی کرده و یا در مرحله اجرا دارد.
امام جمعه اردبیل ضرورت گره گشایی از مشکلات و نارساییها را با تلاش و پیگیریهای جدی یادآور شد و افزود: با تدبیران صورت گرفته، شهر اردبیل به کارگاه عمرانی تبدیل شده و در گوشه گوشه این شهر شاهد اجرای پروژههای متعدد با هدف تغییر چهره شهری هستیم.
وی عنوان کرد: در مقایسه با سالها و دهههای گذشته این استان و شهر تحولی جدی پیدا کرده به طوری که ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حتی در حسرت یک وجب آسفالت بودیم اما امروز بیشترین امکانات و زیرساختها در همین استان از فرودگاه گرفته تا راه آهن و سایر زیرساختها فراهم شده تا مردم بتوانند از این از این رفاه و آسایش بهرهمند شوند.
آیتالله عاملی یادآور شد: نامگذاری این تقاطع غیرهمسطح به نام شهید خلبان ذاکر مایه افتخار و برکت خواهد بود چرا که شهدا بزرگترین سرمایه معنوی و ارزشی جامعه ما محسوب میشوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.