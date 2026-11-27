گروه استان‌ها - نماینده‌ولی‌فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه باید توان دفاعی کشور تقویت و آمریکا از منطقه خارج شود، گفت: نامگذاری تقاطع غیرهم‌سطح جدید به نام شهید خلبان ذاکر مایه افتخار و برکت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل آیت‌الله «سیدحسن عاملی» نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید خلبان ذاکر، از تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای احداث تقاطع‌ها، راه‌اندازی بوستان‌ها و مجموعه‌های متعدد خدماتی قدردانی و اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی در شهر اردبیل صورت گرفته است

وی افزود: مسئولان باید قدر فرصت خدمت‌رسانی به مردم را بدانند و در اردبیل ثابت شد که هیچ فرصت خدمتی از نرفته و طرح‌های خوبی را در مسیر تحولات شهری اجرایی کرده و یا در مرحله اجرا دارد.

امام جمعه اردبیل ضرورت گره گشایی از مشکلات و نارسایی‌ها را با تلاش و پیگیری‌های جدی یادآور شد و افزود: با تدبیران صورت گرفته، شهر اردبیل به کارگاه عمرانی تبدیل شده و در گوشه گوشه این شهر شاهد اجرای پروژه‌های متعدد با هدف تغییر چهره شهری هستیم.

وی عنوان کرد: در مقایسه با سال‌ها و دهه‌های گذشته این استان و شهر تحولی جدی پیدا کرده به طوری که ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حتی در حسرت یک وجب آسفالت بودیم اما امروز بیشترین امکانات و زیرساخت‌ها در همین استان از فرودگاه گرفته تا راه آهن و سایر زیرساخت‌ها فراهم شده تا مردم بتوانند از این از این رفاه و آسایش بهره‌مند شوند.

آیت‌الله عاملی یادآور شد: نامگذاری این تقاطع غیرهم‌سطح به نام شهید خلبان ذاکر مایه افتخار و برکت خواهد بود چرا که شهدا بزرگترین سرمایه معنوی و ارزشی جامعه ما محسوب می‌شوند.