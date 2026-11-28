گروه استان‌ها - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز اجرای طرح ملی تولید و عرضه مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی از اول دی‌ماه ۱۴۰۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «پرویز ناصرامینی» معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هدف از اجرای این طرح را هماهنگ‌کردن وزن و سن کشتار مرغ گوشتی با نیاز بازار و افزایش بهره‌وری واحدهای پرورشی عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه‌های تولید و عرضه گوشت مرغ باکیفیت‌تر و اقتصادی‌تر از نتایج مورد انتظار این طرح است.

وی با اشاره به مزایای تولید مرغ در وزن و سن بهینه افزود: کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی، کوتاه‌شدن دوره پرورش، افزایش دفعات جوجه‌ریزی در سال، کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های جاری و بهبود گردش سرمایه از جمله مزایای این طرح برای مرغداران است. همچنین، گوشت مرغ با بافت مناسب‌تر و چربی کمتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول تنظیم برنامه جوجه‌ریزی و زمان‌بندی کشتار، پایش روزانه وزن‌گیری و ضریب تبدیل و مدیریت تغذیه، تهویه و سلامت گله را از الزامات اجرای طرح دانست و بر هماهنگی مرغداران با کشتارگاه‌ها و بازار مصرف تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری همه حلقه‌های زنجیره تولید، از مرغداران و تأمین‌کنندگان نهاده تا کشتارگاه‌ها و شبکه توزیع، یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اجرای این طرح را با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تأمین گوشت مرغ باکیفیت دنبال می‌کند.