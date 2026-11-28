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پس از ایجاد خاکریز در مرزهای ایران و عراق توسط عراقی‌ها، ویدیویی از سوی عراقی‌ها منتشر شده که در وسط هورالعظیم بزرگترین تالاب مرزی ایران و عراق و یکی از اکوسیستم‌های مهم خاورمیانه در حال نصب فنس و دیوار مرزی هستند! این حرکت عجیب که تبعات زیست محیطی جدی می‌تواند داشته باشد را می‌بینید.