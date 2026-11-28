گروه استان‌ها - رئیس هیئت هاکی استان ایلام با تبریک قهرمانی تیم استقلال ایلام در لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور گفت: آبی‌پوشان ایلام پس از پنج روز رقابت فشرده در دور برگشت مسابقات، با هفت پیروزی در هشت دیدار و شکست کارا ماشین تبریز در فینال، عنوان قهرمانی کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «قدرت ساده‌میری»رئیس هیئت هاکی استان ایلام، اظهار کرد: رقابت‌های دور برگشت لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور، جام شهدای میناب، از اول تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی فیروزکوه برگزار شد و تیم استقلال ایلام که نیم‌فصل نخست را با عنوان نایب‌قهرمانی به پایان رسانده بود، با هدف جبران فاصله با صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی در این مرحله حضور پیدا کرد.

وی افزود: شرایط مسابقات به دلیل فشردگی برنامه و تعداد دیدارها بسیار حساس بود. تیم‌ها باید طی پنج روز هشت مسابقه برگزار می‌کردند و همین موضوع آمادگی جسمانی، تمرکز بازیکنان و مدیریت کادر فنی را به یکی از عوامل مهم موفقیت تبدیل کرده بود.

رئیس هیئت هاکی استان ایلام با اشاره به شروع قدرتمند استقلال در این رقابت‌ها گفت: تیم ما در نخستین دیدار با نتیجه ۲۱ بر یک صدف تهران را شکست داد و در دومین مسابقه نیز با نتیجه ۵ بر ۳ از سد نفت و گاز گچساران گذشت. در ادامه با پیروزی ۵ بر یک مقابل هیئت هاکی گلستان، سومین برد خود را ثبت کردیم.

وی ادامه داد: یکی از حساس‌ترین مسابقات ما برابر کارا ماشین تبریز، قهرمان نیم‌فصل نخست، برگزار شد که بازیکنان استقلال موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ این تیم را شکست دهند و صدر جدول را پس بگیرند. البته در پنجمین مسابقه مقابل هیئت هاکی استان مرکزی با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خوردیم و نخستین باخت دور برگشت را تجربه کردیم.

ساده میری بیان کرد: این شکست نتوانست انگیزه بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد و استقلال در سه دیدار بعدی خود برابر هیئت هاکی سمنان با نتیجه ۵ بر ۴، هیئت هاکی کرمانشاه با نتیجه ۵ بر صفر و هلال‌احمر زنجان با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و با هفت برد از هشت مسابقه، راهی فینال شد.

وی درباره دیدار پایانی رقابت‌ها نیز گفت: در فینال بار دیگر مقابل کارا ماشین تبریز قرار گرفتیم. این مسابقه از حساسیت بالایی برخوردار بود، اما بازیکنان استقلال با تمرکز و جنگندگی توانستند حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند و جام قهرمانی لیگ برتر هاکی سالنی کشور را بالای سر ببرند.

رئیس هیئت هاکی استان ایلام با اشاره به نقش ساسان حاتم‌نژاد در این موفقیت اظهار کرد: حاتم‌نژاد در دیدار فینال با دروازه‌بانی درخشان و واکنش‌های تأثیرگذار خود نقش مهمی در حفظ برتری استقلال داشت. البته این قهرمانی حاصل تلاش همه بازیکنان و اعضای مجموعه تیم بود و نمی‌توان آن را به عملکرد یک بازیکن محدود کرد.

وی با قدردانی از بازیکنان، کادر فنی و عوامل اجرایی تیم افزود: برگزاری هشت مسابقه در پنج روز فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کرد، اما همدلی و انسجام مجموعه استقلال باعث شد تیم از شرایط دشوار مسابقات عبور کند و در نهایت به هدف خود برسد.

ساده میری این قهرمانی را اتفاقی مهم برای ورزش استان دانست و گفت: استقلال ایلام در نیم‌فصل نخست نایب‌قهرمان شده بود و در دور برگشت با انگیزه بیشتری وارد مسابقات شد. خوشحالیم که تلاش بازیکنان به کسب عنوان قهرمانی انجامید و توانستیم نام ایلام را در سطح اول هاکی کشور مطرح کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزش قهرمانی استان خاطرنشان کرد: این موفقیت نشان داد ورزشکاران ایلامی توانایی رقابت با بهترین تیم‌های کشور را دارند. امیدواریم این قهرمانی زمینه توجه بیشتر مسئولان به رشته هاکی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از استعدادهای جوان استان را فراهم کند تا شاهد تداوم چنین افتخاراتی باشیم.

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