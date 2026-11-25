گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از اجرای طرح‌های بزرگ آبی و خاکی، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید استان خبر داد و گفت: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، میزان تولید محصولات کشاورزی ایلام می‌تواند به سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام « علیرضا طولابی » رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در همایش پاسداشت کشاورزان نمونه امنیت غذایی و بسیج جامعه کشاورزان با عنوان «رویش خوشه‌ها» اظهار کرد: سه طرح مهم زیرساختی در حوزه آب و خاک با حمایت دولت چهاردهم در استان در حال اجراست که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری، توسعه زمین‌های کشاورزی و تقویت تولید خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری آبرسانی به اراضی پایاب سد کرخه در استان‌های ایلام و خوزستان افزود: سهم استان ایلام از این طرح ۵۷ هزار هکتار است که تاکنون ۴۷ هزار هکتار آن به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی مرحله دوم در سطح ۱۰ هزار هکتار نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: در طرح مهار آب‌های مرزی، تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان از ظرفیت آبی برخوردار شده و این پروژه در آستانه بهره‌برداری رسمی قرار دارد. همچنین سامانه گرمسیری با وسعت ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۰ هزار هکتار از اراضی این سامانه به زیر کشت برود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبی استان بیان کرد: هشت پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و تأمین آب در قالب اعتبارات ملی تعریف شده است که با تکمیل آن‌ها، سطح اراضی آبی ایلام به ۱۴۰ هزار هکتار افزایش می‌یابد و زمینه ارتقای جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی فراهم خواهد شد.

طولابی با تشریح ظرفیت‌های تولید بخش کشاورزی استان گفت: سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن محصولات زراعی در ایلام تولید می‌شود و حدود ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم و جو اختصاص دارد؛ ظرفیتی که ایلام را در شمار ۱۵ استان برتر کشور در تولید غلات دانه‌ریز قرار داده است.

وی با اشاره به توسعه کشت محصولات راهبردی افزود: امسال حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته و توسعه کشت ذرت، چغندرقند و محصولات علوفه‌ای نیز در چارچوب برنامه‌های جهش تولید با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام میزان تولید سالانه گندم استان را بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به نیاز مصرفی حدود ۹۰ هزار تنی استان، تولید گندم ایلام بیش از سه برابر نیاز داخلی است و بخش قابل توجهی از محصول مازاد به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

وی همچنین از برنامه افزایش سطح باغات استان خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی و برنامه‌ریزی استانداری ایلام و وزارت جهاد کشاورزی، توسعه باغات و افزایش دو برابری سطح آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن اینکه در حال حاضر ۲۵ هکتار گلخانه و دو شهرک گلخانه‌ای در استان فعالیت دارند.

طولابی با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی استان عنوان کرد: ایلام در زمینه پرورش ماهی در قفس رتبه نخست کشور را دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، تولید آبزیان با رشد دوبرابری به ۲۵ هزار تن خواهد رسید.

وی با تشریح ظرفیت تولید محصولات دامی استان نیز گفت: سالانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۴۴ هزار تن گوشت مرغ، حدود ۴۴ هزار تن شیر خام، سه هزار تن تخم‌مرغ و دو هزار تن عسل در استان تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بخش دام و طیور ایلام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام به توانمندی استان در تولید بذرهای کشاورزی اشاره کرد و افزود: با فعالیت ۱۷ شرکت خصوصی، سالانه نزدیک به ۵۰ هزار تن بذر گواهی‌شده در ایلام فرآوری می‌شود؛ در حالی که نیاز کشاورزان استان حدود ۲۵ هزار تن است و مازاد تولید قابلیت ارسال به خارج از استان را دارد. تاکنون نیز هشت رقم بذر در سطح ملی به نام ایلام ثبت شده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی از کشاورزان خاطرنشان کرد: سامانه‌های هوشمند توزیع کود و نهاده‌های کشاورزی فعال هستند و روند تأمین نیاز بهره‌برداران ادامه دارد؛ به‌طوری‌که تاکنون ۴۰ درصد سهمیه کود مورد نیاز بخش کشاورزی استان توزیع شده است.

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