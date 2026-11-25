گروه استان‌ها - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام از اجرای یک‌هزار و ۳۰۳ فعالیت عمرانی در حوزه مسکن و زیرساخت‌های حمایتی مددجویان خبر داد و گفت: تاکنون ۹۵۰ پروژه از این تعداد به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام تأمین مسکن مناسب و بهبود شرایط سکونت خانواده‌های تحت حمایت، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های کمیته امداد در استان ایلام است؛ موضوعی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیرین در قالب مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی دنبال می‌شود.

«ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام، با تشریح اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۳۰۳ فعالیت عمرانی با هدف رفع مشکلات مسکن و ارتقای وضعیت زندگی مددجویان در استان تعریف شده که از این تعداد، ۹۵۰ پروژه تاکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای این طرح‌ها افزود: مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این فعالیت‌های عمرانی بالغ بر ۱۱۲ میلیارد تومان است که با استفاده از ظرفیت مشارکت نهادهای مختلف و همراهی خیرین تأمین و هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام، همکاری بنیاد مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، گروه‌های جهادی، بانک‌های عامل، شرکت گاز و سایر دستگاه‌های مرتبط را از عوامل پیشبرد این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی و حمایتی، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها و گسترش خدمات عمرانی به خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد در بخش عمرانی، صرفاً اجرای پروژه‌های ساختمانی نیست، بلکه فراهم‌کردن بستر مناسب برای توانمندسازی خانواده‌ها، کاهش دغدغه تأمین مسکن و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان را دنبال می‌کند.

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