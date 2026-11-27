گروه استان‌ها - امام جمعه ایلام گفت: مسئولان باید مراقب باشند تا با گفتار یا رفتار خود جامعه را دوقطبی نکنند و تخریب و کوچک‌شمردن چهره‌ها و سرمایه‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

تخریب و کوچک‌شمردن چهره‌ها و سرمایه‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» امام جمعه ایلام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار کرد که امام راحل(ره) دیانت را وارد عرصه زندگی و کشورداری کرد و به ملت‌ها نشان داد که با تکیه بر خداوند، اعتماد به قدرت مردم و ایستادگی در برابر زورگویان می‌توان سرنوشت تاریخ را رقم زد و پیروزی‌های امروز در برابر مستکبران برگرفته از همین خط مقاومت است.

وی با یادآوری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیرامون جایگاه اثرگذار کشور در جغرافیای سیاسی جهان گفت: کشوری که در مسیر برپایی حق گام بردارد و هراسی به دل راه ندهد، بر پایه سنت‌های الهی بالاترین جایگاه قدرت را خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام با بازخوانی شاخص‌های برتری بر پایه محاسبات الهی، افزود: پس از دو مؤلفه ایمان و امید به یاری پروردگار، سومین رکن قدرت، حضور پیوسته مردم و توان سرمایه اجتماعی است و دگرگونی سرنوشت هر جامعه در گرو تحول درونی، سبک زندگی و باورهای دینی همان ملت است.

وی یادآور شد: اقتدار ملی تنها به توانمندی‌های دفاعی یا ساختارهای دولتی وابسته نیست و ایثار مردم در رویارویی با بحران‌ها، رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و حضور شبانه‌روزی و بدون خستگی در صحنه‌های انقلاب نشان داد که ملت ایران نه‌تنها پشتیبان نظام که خود سازنده اصلی قدرت بازدارندگی کشور است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار همبستگی و انسجام ملی را چهارمین رکن بازدارندگی دانست و گفت: ایران رنگین‌کمانی از اقوام، زبان‌ها، گویش‌ها، ادیان و فرهنگ‌های گوناگون است و اگر این تنوع در چارچوب هویت ملی گره بخورد، دژی پولادین پدید می‌آید که دشمن نمی‌تواند در آن رخنه کند.

وی ادامه داد: بدخواهان و دشمنان به دنبال تفرقه‌افکنی در کشور هستند و نباید اختلاف سلیقه‌های سیاسی، سبب خدشه در پیوند برادری میان ملت شود.

امام جمعه ایلام افزود: مسئولان باید مراقب باشند تا با گفتار یا رفتار خود جامعه را دوقطبی نکنند و تخریب و کوچک‌شمردن چهره‌ها و سرمایه‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: وحدت و همبستگی ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست و به معنای هم‌دلی پیرامون آرمان‌های مشترک است.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش و یادآوری افتخارآفرینی دلاورمردان ارتش و سپاه پاسداران، گفت: دریادلان ارتش و سپاه با چیرگی و نظارت کامل بر خلیج فارس و آبراهه راهبردی تنگه هرمز، صلابت کشور را به جهانیان نشان دادند.

وی بیان کرد: امروز جهانیان می‌دانند تأمین امنیت انرژی و چرخه اقتصاد جهان به تنگه هرمز و حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی گره خورده است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار در ادامه سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای، شهیدان «محسن فخری‌زاده» و «مجید شهریاری» را گرامی داشت و بر پیمودن راه علمی نخبگان و دانشمندان شهید کشور تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: ارزش انسان‌ها در اراده، ایمان و ظرفیت‌های درونی خلاصه می‌شود و همه دستگاه‌ها، خانواده‌ها و جامعه وظیفه دارند به جای تمرکز بر ناتوانی‌ها، توانمندی‌های جامعه معلولان را شکوفا کنند و با زدودن موانع شهری و اجتماعی، زمینه زیست عزتمندانه را برای آنان فراهم سازند.

امام جمعه ایلام ادامه داد: بخشی از فشارهای معیشتی ریشه در دشمنی‌های بیرونی دارد، اما آنچه تاب‌آوری جامعه را هدف می‌گیرد، خودتحریمی‌ها و روندهای دست و پا گیر اداری درون کشور است.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز چشم‌انتظار گره‌گشایی در سامانه‌های بانکی، گمرک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.