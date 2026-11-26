به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «حمزه محمدی‌مقدم»مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام، روز پنجشنبه در تشریح این حادثه اظهارکرد: شامگاه چهارشنبه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن مردی ۴۷ ساله در بلندی‌های هانیوان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) این جمعیت رسید.

وی افزود: گروه واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر پس از دریافت گزارش به محل اعزام شد و با ارزیابی شرایط منطقه و فرد حادثه دیده و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و برپایی کارگاه فنی کوهستان عملیات دسترسی به وی را آغاز کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام ادامه داد: نجاتگران پس از پنج ساعت عملیات تخصصی و کوشش مستمر، بامداد پنجشنبه موفق شدند فرد گرفتار را از موقعیت خطرناک رهاسازی و به نقطه امن منتقل کنند.

وی خاطرنشان شد: پس از نجات حادثه‌دیده، نیروهای امدادی وی را با رعایت اصول ایمنی به پایین کوه منتقل کردند و وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

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