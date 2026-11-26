مدیرعامل جمعیت هلالاحمر ایلام خبر داد:
نجات مردی ۴۷ ساله در کوهستان «هانیوان» ایلام
گروه استانها - مدیرعامل جمعیت هلالاحمر ایلام از نجات مردی ۴۷ ساله در کوهستان «هانیوان» مشرف به مرکز استان خبر داد که پس از پنج ساعت تلاش بیوقفه امدادگران از خطر مرگ رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «حمزه محمدیمقدم»مدیرعامل جمعیت هلالاحمر ایلام، روز پنجشنبه در تشریح این حادثه اظهارکرد: شامگاه چهارشنبه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن مردی ۴۷ ساله در بلندیهای هانیوان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) این جمعیت رسید.
وی افزود: گروه واکنش سریع جمعیت هلالاحمر پس از دریافت گزارش به محل اعزام شد و با ارزیابی شرایط منطقه و فرد حادثه دیده و با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و برپایی کارگاه فنی کوهستان عملیات دسترسی به وی را آغاز کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر ایلام ادامه داد: نجاتگران پس از پنج ساعت عملیات تخصصی و کوشش مستمر، بامداد پنجشنبه موفق شدند فرد گرفتار را از موقعیت خطرناک رهاسازی و به نقطه امن منتقل کنند.
وی خاطرنشان شد: پس از نجات حادثهدیده، نیروهای امدادی وی را با رعایت اصول ایمنی به پایین کوه منتقل کردند و وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
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