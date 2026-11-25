گروه استان‌ها - پیش‌نمایش اصلاحات ایلام میزبان آیین افتتاح ۹۳۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه بود؛ مراسمی که در بخش زاگرس شهرستان چرداول و با حضور مسئولان ارشد استانی، فرماندهان نظامی و مدیران اجرایی برگزار شد و محور آن، توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم و تقویت خدمات‌رسانی به مردم بود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این آیین با حضور « سیدضیاءالدین حزنی»، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، سردار سید «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان،«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی استاندار ایلام،«محمد گراوند» فرماندار چرداول و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در جریان این مراسم، ۹۳۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی در سطح استان ایلام به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی و زیرساختی را دربرمی‌گیرد و با هدف ارتقای سطح رفاه عمومی، توسعه مناطق کم‌برخوردار و پاسخ به بخشی از نیازهای اساسی مردم اجرا شده است.

افتتاح این پروژه‌ها، علاوه بر نمایش ظرفیت همکاری مجموعه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان، بار دیگر ضرورت استمرار اقدامات محرومیت‌زدایی و تمرکز بر مناطق مرزی، روستایی و کمتر برخوردار استان ایلام را برجسته کرد.

سردار حزنی: رضایت مردم باید معیار ارزیابی پروژه‌های محرومیت‌زدایی باشد

معاون قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق مرزی، روستایی و صعب‌العبور با هدف خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت آنان در دستور کار سپاه قرار دارد.

« «سیدضیاءالدین حزنی» معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه آیین افتتاح ۹۳۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی در استان ایلام اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مأموریت اصلی خود در حوزه امنیت پایدار و دفاع از نظام، محرومیت‌زدایی، مردم‌یاری و خدمت به اقشار مختلف جامعه را از اولویت‌های مهم خود می‌داند.

وی افزود: این رویکرد به‌ویژه در مناطق مرزی، حساس، محروم و صعب‌العبور که دسترسی به خدمات و امکانات با دشواری‌هایی همراه است، با جدیت دنبال می‌شود و اقدامات خدمت‌رسانی نیز در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به افتتاح ۹۳۰ پروژه محرومیت‌زدایی در استان ایلام بیان کرد: بخشی از این اقدامات به حوزه آبرسانی اختصاص دارد که در قالب آن، آبرسانی به ۲۸ روستا در استان و ۱۲ روستا در منطقه محل برگزاری این مراسم انجام شده است. همچنین برنامه‌هایی از جمله آزادی زندانیان و اجرای اقدامات مرتبط با درختکاری نیز در این مجموعه فعالیت‌ها قرار داشته است.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان، مدیران و مجموعه‌های اجرایی گفت: هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها در کنار حضور میدانی و همراهی با مردم، زمینه تحقق و به ثمر رسیدن این پروژه‌ها را فراهم کرده است؛ با این حال، حجم نیازها در استان ایلام همچنان بالاست و باید اقدامات بیشتری برای رفع محرومیت‌ها انجام شود.

حزنی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، جلب رضایت مردم است و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم مناطق محروم، روستاها، مناطق مرزی و نقاط دورافتاده، آثار واقعی این خدمات را در زندگی خود احساس کنند؛ چراکه رضایت مردم، مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد در این حوزه است.

وی با اشاره به ضرورت انعکاس خدمات انجام‌شده از سوی رسانه‌ها تصریح کرد: اصحاب رسانه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و رساندن مطالبات مردم و نیازهای مناطق محروم به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران دارند و انتظار می‌رود با انعکاس دقیق این اقدامات، زمینه توجه بیشتر و افزایش پروژه‌های خدمت‌رسانی فراهم شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خدمت به مردم و جلب رضایت آنان را وظیفه خود می‌داند و امیدواریم این حرکت‌ها با همکاری مسئولان و مشارکت مجموعه‌های مختلف، تداوم یابد و اقدامات بیشتری برای رفع مشکلات مردم استان انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه رضایت مردم صرفاً با آمار و ارقام حاصل نمی‌شود، گفت: آنچه اهمیت دارد، اثر ملموس پروژه‌ها در زندگی مردم و رفع واقعی مشکلات آنان است؛ بنابراین باید با اقدامات عملی و مؤثر، اعتماد و رضایت مردم را جلب کنیم.

انتهای پیام/