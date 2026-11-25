گروه استان‌ها - سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام، با تشریح سوابق حقوقی پرونده منتهی به پلمب یکی از املاک شهرداری که محل اسکان شورای شهر بوده، این اتفاق را مرتبط با پرونده‌های سال‌های گذشته دانست و اعلام کرد محل جدید استقرار شورا تا روز یکشنبه آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «ایرج مقدم» سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام اظهار کرد: پلمب ساختمان قدیمی شهرداری واقع در خیابان خرمشهر که طی ماه‌های اخیر به‌صورت موقت محل استقرار شورای اسلامی شهر ایلام بود، در اجرای دستور قضایی انجام شده و ارتباطی با عملکرد شورای فعلی، سرپرست شهرداری و مجموعه حقوقی کنونی ندارد.

وی افزود: پرونده حقوقی مربوط به مطالبه بهای یک ملک در سال ۱۳۹۲ علیه شهرداری مطرح شد که رأی بدوی آن در سال ۱۳۹۵ صادر و پس از طی مراحل تجدیدنظر، در سال ۱۳۹۸ به صدور رأی قطعی علیه شهرداری منجر شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام ادامه داد: پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی در شعبه دیوان عالی کشور، بخشی از محکومیت شهرداری مورد بازنگری قرار گرفت؛ با این حال، پرونده در سال ۱۴۰۱ به مرحله اجرای احکام ارجاع شد و ملک موردنظر در جریان اجرای حکم به مزایده گذاشته شد و مالکیت آن به محکوم‌لهم انتقال یافت.

وی بیان کرد: با توجه به طرح ادعای شهرداری مبنی بر مطالبه ارزش افزوده، اجرای نهایی حکم برای مدتی متوقف ماند، اما از تیرماه سال جاری روند اجرای حکم مجدداً آغاز شد و در نهایت ساختمان مذکور پلمب شد.

مقدم با تأکید بر ضرورت تفکیک منشأ پرونده از مسئولیت مدیران فعلی تصریح کرد: این پرونده ریشه در تصمیمات و فرایندهای حقوقی سال‌های گذشته دارد و چنانچه قصور یا سوءمدیریتی در شکل‌گیری آن وجود داشته باشد، بررسی موضوع مستلزم ارزیابی عملکرد مسئولان دوره‌های مرتبط است.

وی همچنین از وجود پرونده‌های قضایی مشابه در حوزه املاک شهرداری خبر داد و گفت: برخی پرونده‌های دیگر نیز در مراحل رسیدگی قرار دارند که منشأ آنها به ادوار مدیریتی گذشته بازمی‌گردد و احتمال بروز موارد مشابه در حوزه املاک و دارایی‌های شهرداری وجود دارد.

سخنگوی شورای شهر ایلام، ضعف در مدیریت حقوقی و صیانت از دارایی‌های شهرداری در برخی دوره‌های گذشته را از موضوعات قابل بررسی دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت ثبتی، حقوقی و قضایی اموال عمومی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت شورا پس از پلمب ساختمان محل استقرار آن اظهار کرد: شهرداری ایلام مکلف شده است در سریع‌ترین زمان ممکن، مکان مناسبی را برای استقرار شورای شهر تعیین و نسبت به آماده‌سازی و تجهیز آن اقدام کند.

مقدم افزود: نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ایلام روز یکشنبه در ساختمان جدید برگزار خواهد شد تا تغییر محل استقرار شورا هیچ‌گونه وقفه یا خللی در روند تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی اعضا، به‌ویژه مسئولیت‌های نظارتی، ایجاد نکند.

وی صیانت از بیت‌المال و حفاظت از حقوق شهروندان را از اولویت‌های شورای جدید عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با استقرار خالق منصوری، شهردار منتخب، ساماندهی ساختار مدیریتی و بررسی جامع وضعیت حقوقی املاک و دارایی‌های شهرداری در دستور کار قرار گیرد و با اصلاح فرایندها و تقویت نظارت، از تضییع حقوق عمومی و تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.