رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران خبر داد:
غرس یک هزار اصله نهال در سد میمه دهلران
گروه استانها - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: یک هزار اصله نهال در محدوده سد میمه دهلران در راستای اجرای طرح یک میلیارد درخت غرس شد.
«جلیل فرهادی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در گفتوگو با خبرنگار تابناک از استان ایلام اظهارکرد: این پویش با هماهنگی و همراهی سپاه ناحیه دهلران، کارکنان سد میمه و همکاران منابع طبیعی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران هر هفته یک پویش در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت اجرا میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: امسال ۶۵۰ هزار اصله نهال از نوع گونههای کنار، کهور و اکالیپتوس در نهالستان شهرستان تولید شده است.
وی به اجرا و تداوم پویش نهالکاری در شهرستان اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی شهرستان آمادگی کامل برای کاشت و توزیع رایگان نهال برای همه روستاهای شهرستان در قالب پویش را دارد و دهیاران و شوراهای روستا میتوانند با مراجعه به اداره، زمینه کاشت نهال در روستاهای خود را فراهم کنند.
فرهادی افزود: مشارکت مردم روستاها در امر کاشت نهال و حفاظت از عرصههای منابع طبیعی میتواند باعث ایجاد فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک باشد.
وی اظهار کرد: از ابتدای هفته بسیج تا کنون ۱۸ هزار نهال از گونههای مقاوم از جمله کهور، کنار و اکالیپتوس بهصورت رایگان بین کشاورزان، مردم و دستگاههای دولتی و غیردولتی شهرستان توزیع شده است.
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