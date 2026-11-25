«جلیل فرهادی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان ایلام اظهارکرد: این پویش با هماهنگی و همراهی سپاه ناحیه دهلران، کارکنان سد میمه و همکاران منابع طبیعی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران هر هفته یک پویش در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت اجرا می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: امسال ۶۵۰ هزار اصله نهال از نوع گونه‌های کنار، کهور و اکالیپتوس در نهالستان شهرستان تولید شده است.

وی به اجرا و تداوم پویش نهال‌کاری در شهرستان اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی شهرستان آمادگی کامل برای کاشت و توزیع رایگان نهال برای همه روستاهای شهرستان در قالب پویش را دارد و دهیاران و شوراهای روستا می‌توانند با مراجعه به اداره، زمینه کاشت نهال در روستاهای خود را فراهم کنند.

فرهادی افزود: مشارکت مردم روستاها در امر کاشت نهال و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی می‌تواند باعث ایجاد فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک باشد.

وی اظهار کرد: از ابتدای هفته بسیج تا کنون ۱۸ هزار نهال از گونه‌های مقاوم از جمله کهور، کنار و اکالیپتوس به‌صورت رایگان بین کشاورزان، مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شهرستان توزیع شده است.

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