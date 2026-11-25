گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی در شرایط جنگی، گفت: اجرای پروژه‌های آبرسانی و زیرساختی در مناطق محروم استان، حتی در شرایط بمباران و جنگ نیز ادامه داشته و سپاه با هدف خدمت به مردم، اجرای طرح‌های مختلف را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، در آیین افتتاح 930 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی در ایلام با حضور سردار «ضیاالدین حزنی» معاون هماهنگ کننده قرارگاه های محرومیت زدایی سپاه پاسداران، در بخش زاگرس شهرستان چرداول با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگی سخت و تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما برخلاف بسیاری از کشورها که در شرایط جنگی فعالیت‌های عادی خود را متوقف می‌کنند، در کشور ما روند خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های مختلف متوقف نشده است.

وی افزود: به لطف خداوند، عنایت ائمه اطهار(ع)، مدیریت نظام، حضور میدانی دولت و تلاش نیروهای مسلح و مجموعه‌های خدمتگزار، فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی و اجتماعی همچنان ادامه دارد و کشور در هیچ حوزه‌ای از خدمت‌رسانی به مردم دچار توقف نشده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جهاد آبرسانی گفت: پروژه‌های متعددی با همکاری مجموعه‌های استانی در مناطق مختلف اجرا شده است که بخشی از آن‌ها به احداث مخازن ذخیره آب، خطوط انتقال و شبکه توزیع اختصاص دارد.

وی ادامه داد: مخزن آبرسانی عباس‌آباد از جمله طرح‌هایی است که در حال اجراست و چند پروژه دیگر نیز در این حوزه در مراحل پایانی قرار دارند. همچنین برخی طرح‌ها که عملیات اجرایی آن‌ها به پایان رسیده، با تکمیل بخش‌هایی از خطوط لوله‌گذاری به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.

سردار حسینی از افتتاح چند پروژه آبرسانی در مهران طی دو هفته آینده خبر داد و بیان کرد: در کنار طرح‌های آبرسانی، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و همکاری با منابع طبیعی نیز در مناطق مختلف استان در حال اجراست؛ پروژه‌هایی که به دلیل دشواری شرایط جغرافیایی و سختی کار، کمتر مورد استقبال پیمانکاران قرار می‌گیرند، اما گروه‌های بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه اجرای آن‌ها را برعهده گرفته‌اند.

وی با تأکید بر رویکرد سپاه در اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی عنوان کرد: تلاش ما این است که طرح‌ها با کمترین هزینه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین اثربخشی به سرانجام برسند؛ این اقدامات علاوه بر پروژه‌های عمرانی و آبرسانی، حوزه‌های اجتماعی و حمایتی را نیز در بر می‌گیرد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع)استان ایلام با اشاره به اجرای برنامه‌های غیرعمرانی سپاه در سطح استان تصریح کرد: تهیه و توزیع جهیزیه برای نوعروسان، بسته‌های معیشتی، خدمات پزشکی و سایر برنامه‌های حمایتی از جمله فعالیت‌هایی است که در طول سال و با هدف کمک به اقشار نیازمند جامعه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، گفت: امروز در کنار دفاع از امنیت کشور، تأمین نیازهای جامعه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز ادامه دارد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های خدمتگزار در کشور است.

سردار حسینی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و دستاوردهای کشور، خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد و اقدامات خود را برای مردم تبیین کنند و اصحاب رسانه نیز با انعکاس واقعیت‌ها، ضمن آگاهی‌بخشی به جامعه، زمینه شناخت بهتر دستاوردها و ظرفیت‌های کشور را فراهم سازند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دستاوردهای ایران در بخش‌های پزشکی، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، اقتصاد، مسکن و سایر عرصه‌ها قابل مقایسه با گذشته نیست و باید این مسیر پیشرفت برای نسل‌های جدید به‌درستی تبیین شود.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع)استان ایلام با اشاره به تجربه تاریخی کشور در جنگ جهانی دوم و مقایسه آن با شرایط امروز افزود: ملت ایران در سال‌های گذشته تجربه اشغال کشور را داشته است، اما امروز با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروهای مسلح، برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و توانسته است معادلات تحمیلی دشمنان را تغییر دهد.

وی با تأکید بر تداوم مسیر خدمت و پیشرفت کشور گفت: هدف مجموعه سپاه، عملیاتی‌کردن تدابیر امامین انقلاب، خدمت به مردم، توسعه همه‌جانبه، پیشرفت کشور، ایجاد امنیت پایدار و حفظ عزت و سربلندی ملت ایران است و با آگاهی و هوشیاری مردم، مسیر پیشرفت و پیروزی نهایی با همراهی ملت ادامه خواهد یافت.

سرهنگ «محسن جهانپور» رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه ایلام در این آیین، اظهار کرد: تحویل پروژه‌های زیربنایی در مناطق محروم و مرزی ضرورت و اهمیت بالایی دارد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه جهاد آب در شهرستان چرداول گفت: پیش از این، روستاهای مذکور در این شهرستان با مشکل عدم پایداری شبکه توزیع آب مواجه بودند. در این طرح، با احداث خط انتقال و شبکه توزیع جدید، پایداری آب در ۱۲ روستا تضمین شد. همچنین مخازن ۱۰۰۰ و ۵۰۰ مترمکعی جهت ذخیره‌سازی و مدیریت فشار شبکه در این مسیر احداث شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه ایلام با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های عمرانی بسیج سازندگی در استان، از اجرای ۹۳۰ پروژه در قالب قرارگاه محرومیت زدایی سپاه خبر داد و با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها، گفت: احداث و مرمت ۳۹۱ واحد مسکن محرومین، تکمیل ۲۴ مسجد و ۱۱ مورد بازسازی مساجد، احداث و مرمت ۲ مورد مدرسه و ۱۱ مورد تعمیر مدرسه، اجرای پروژه‌های کانال‌آبرسانی کشاورزی و شبکه انتقال آب، احداث و بازسازی ساختمان‌های ورزشی و کارگاه‌های اشتغال‌زایی و… از جمله این پروژه‌ها بوده است.

وی با اشاره به تداوم قراردادهای جاری، از تسویه حساب‌های مربوط به ۸۷ پروژه اخیر خبر داد و افزود: علاوه بر اعتبارات قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، در بسیاری از پروژه‌ها از مشارکت خیرین و بخش خصوصی برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده می‌شود تا پروژه‌های خدماتی در مناطق صعب‌العبور با سرعت بیشتری به اتمام برسد.

سرهنگ جهانپور خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی در ایلام بر اجرای پروژه‌هایی تمرکز دارد که پیمانکاران بخش خصوصی تمایل به حضور در مناطق مرزی و محروم را ندارند.