گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر ضرورت شناخت و قدردانی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، گفت: دشمن با بهره‌گیری از جنگ تبلیغاتی و برجسته‌سازی نقاط ضعف، به دنبال مهندسی افکار عمومی و نادیده‌گرفتن خدمات و اقدامات مثبت کشور، به‌ویژه در حوزه محرومیت‌زدایی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار»نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در آیین افتتاح ۹۳۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی در بخش زاگرس شهرستان چرداول، با حضور سردار «ضیاءالدین حزنی» معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در بخش زاگرس، شهرستان چرداول اظهار کرد: بسیاری از نعمت‌هایی که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده، به دلیل غفلت و تأثیر تبلیغات دشمن، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند تصویری از جمهوری اسلامی ارائه دهد که گویی کشور سراسر فقر، محرومیت و ناکارآمدی است؛ در حالی که اگر از فضای تبلیغاتی دشمن فاصله بگیریم و واقعیت‌های کشور را ببینیم، خدمات و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است.

امام جمعه ایلام با اشاره به نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ الهی در عصر حاضر، تصریح کرد: یکی از برکات این نظام، تلاش گسترده برای محرومیت‌زدایی و خدمت به مناطق کمتر برخوردار است؛ اقداماتی که نمونه آن را امروز در پروژه‌های اجراشده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: سپاه مجموعه‌ای است که مأموریت اصلی آن دفاع از امنیت کشور است، اما در کنار این مسئولیت، در حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی، آبرسانی و خدمت‌رسانی به مردم نیز حضوری مؤثر دارد و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت السلام کریمی تبار با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر جنگ‌های تحمیلی و فشارهای دشمنان خاطرنشان کرد: مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان، از جمله در جنگ‌های اخیر، از جلوه‌های مهم عزت و اقتدار ملی است؛ ظرفیتی که باید آن را قدر دانست و به نسل‌های آینده منتقل کرد.

وی با مقایسه شرایط کشور در گذشته و امروز گفت: ملت ایران در مقاطع تاریخی گذشته، از جمله جنگ‌های جهانی، با مشکلات و آسیب‌های فراوانی مواجه بود، اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، ظرفیت دفاع، مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ فراهم شده است.

امام جمعه ایلام با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای برجسته‌سازی ضعف‌ها و نادیده‌گرفتن نقاط قوت کشور بیان کرد: دشمن همواره به دنبال شناسایی نقاط ضعف و بزرگ‌نمایی آن‌هاست، اما در مقابل، خدمات و اقدامات مثبت کشور را بازتاب نمی‌دهد؛ نمونه آن پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی است که به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به مخزن هزار مترمکعبی آب در منطقه، اظهار کرد: این پروژه و سایر طرح‌های اجراشده، نمونه‌ای از خدماتی است که با تلاش مجموعه‌های انقلابی و جهادی به سرانجام رسیده‌اند، اما رسانه‌های معاند کمتر به چنین دستاوردهایی می‌پردازند.

حجت السلام کریمی تبار تأکید کرد: ضروری است مردم با نگاه واقع‌بینانه، دستاوردها و نقاط قوت کشور را نیز ببینند و اجازه ندهند تبلیغات دشمن بر ذهن و نگاه آنان تأثیر بگذارد؛ چراکه هدف جنگ تبلیغاتی، ایجاد ناامیدی، تضعیف روحیه و آسیب‌زدن به انسجام ملی است.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را نشانه‌ای از اتحاد و همراهی در مسیر دفاع از ارزش‌ها دانست و گفت: حضور مردم در این اجتماعات، جلوه‌ای از همبستگی و ایستادگی در مسیر حق است و باید با تقویت روحیه وحدت، ایمان و امید، در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کرد.

انتهای پیام/