گروه استان‌‎ها - فرماندارسرپل ذهاب با اشاره به اینکه مردم نگران صدا های انفجارها نباشند،گفت:صدای انفجارهای شنیده‌شده در سرپل ذهاب ناشی از رزمایش نظامی تیپ ۷۱ ابوذر است .





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«میر حسن رحیمی» فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به شنیده‌شدن صدای انفجار در سطح شهرستان اظهار کرد: این صداها ناشی از برگزاری رزمایش نظامی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر و استفاده از تجهیزات و ادوات سنگین نظامی در منطقه عمومی بازی‌دراز است.



وی افزود: این رزمایش از پنجم آذرماه آغاز شده و تا نهم آذرماه ادامه خواهد داشت.

فرماندار سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، تصریح کرد: صداهای شنیده‌شده صرفاً مربوط به اجرای مانور و تمرینات نظامی نیروهای مستقر در منطقه بوده و موضوع خاص دیگری وجود ندارد.

وی از مردم خواست با حفظ آرامش، نگرانی بابت صداهای ناشی از این رزمایش نداشته باشند.

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