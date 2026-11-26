فرماندار سرپل ذهاب خبرداد:
صدای انفجارهای شنیدهشده در سرپل ذهاب ناشی از رزمایش نظامی تیپ ۷۱ ابوذر است
گروه استانها - فرماندارسرپل ذهاب با اشاره به اینکه مردم نگران صدا های انفجارها نباشند،گفت:صدای انفجارهای شنیدهشده در سرپل ذهاب ناشی از رزمایش نظامی تیپ ۷۱ ابوذر است .
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،«میر حسن رحیمی» فرماندار سرپلذهاب با اشاره به شنیدهشدن صدای انفجار در سطح شهرستان اظهار کرد: این صداها ناشی از برگزاری رزمایش نظامی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر و استفاده از تجهیزات و ادوات سنگین نظامی در منطقه عمومی بازیدراز است.
وی افزود: این رزمایش از پنجم آذرماه آغاز شده و تا نهم آذرماه ادامه خواهد داشت.
فرماندار سرپلذهاب با تأکید بر اینکه جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، تصریح کرد: صداهای شنیدهشده صرفاً مربوط به اجرای مانور و تمرینات نظامی نیروهای مستقر در منطقه بوده و موضوع خاص دیگری وجود ندارد.
وی از مردم خواست با حفظ آرامش، نگرانی بابت صداهای ناشی از این رزمایش نداشته باشند.
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