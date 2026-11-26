گروه استان‌ها - معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در سفر سه‌روزه به استان ایلام، با بازدید از شهرستان‌ها و بررسی طرح‌های عمرانی، اقتصادی، خدماتی و گردشگری، ظرفیت‌های توسعه‌ای و مسائل زیرساختی مناطق مختلف استان را ارزیابی می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در سفر سه‌روزه به ایلام، ظرفیت‌های توسعه‌ای و مشکلات مناطق محروم را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «عبدالکریم حسین‌زاده» معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، ظهر امروز پنجشنبه، پنجم آذرماه، وارد ایلام شد و در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی قرار گرفت.

برنامه نخستین روز سفر وی با حضور در مزار شهدای گمنام استانداری و غبارروبی و ادای احترام به مقام شهدا آغاز می‌شود. دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و بازدید از شهرک گلخانه‌ای و غار زینگان در بخش صالح‌آباد شهرستان مهران نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

در ادامه برنامه‌های روز نخست، معاون رئیس‌جمهور از طرح‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران بازدید و در جریان روند اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد. بازدید از سد کنجانچم و دیدار با فعالان اقتصادی استان نیز در دستور کار این سفر قرار دارد.

حسین‌زاده در دومین روز سفر، از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، طرح پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین در شهرستان بدره بازدید خواهد کرد؛ برنامه‌هایی که با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

بازدید از قلعه گردشگری میرغلام در شهرستان دره‌شهر، تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر در آبدانان و همچنین راه روستایی منار در منطقه بلوطستان شهرستان ملکشاهی، از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر معاون رئیس‌جمهور به ایلام خواهد بود.

در روز پایانی این سفر نیز حسین‌زاده با حضور در شهرستان‌های شمالی استان، از طرح‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در شهرستان‌های چرداول، سیروان و هلیلان بازدید می‌کند و از نزدیک در جریان روند اجرا، مسائل و نیازهای این مناطق قرار خواهد گرفت.

این سفر سه‌روزه با هدف بررسی مشکلات مناطق محروم، شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه‌ای استان ایلام و پیگیری مسائل مرتبط با زیرساخت‌ها، اقتصاد، خدمات عمومی و حوزه فرهنگی انجام می‌شود.

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