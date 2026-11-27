به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سرهنگ «افشار شاهمرادی»فرمانده انتظامی شهرستان مهران، اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا عنوان داشت صفحه اینستاگرام وی هک و تصاویر شخصی او منتشر شده است همچنین از سوی فرد ناشناس مورد تهدید و مزاحمت قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده بصورت ویژه در دستور کار افسران سایبری پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی و بکارگیری اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا مهران موفق به شناسایی متهم شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی اقدام به دستگیری متهم نمودند.

وی بیان داشت: در ادامه با بررسی سوابق متهم مشخص گردید دارای ۱۴ فقره سابقه جرم می‌باشد، جرایمی از جمله؛ تهدید و اخاذی، کلاهبرداری اینترنتی، هک حساب شهروندان و درخواست وجه، کلاهبرداری رایانه‌ای و هک صفحه اینستاگرام که از سوی پلیس فتا و مراجع قضایی سایر استان‌ها مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار دارد.

سرهنگ شاهمرادی در ادامه گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله انکار ناپذیر، لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را اختلافات شخصی و انتقام جویی عنوان کرد.

وی به شهروندان اعلام داشت: پلیس با پشتوانه دستگاه مقتدر قضائی با رفتارهای مخل آرامش و امنیت جامعه برابر قانون برخورد می‌کند.