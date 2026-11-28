طرز تهیه انار پلوی مجلسی با مرغ را آموزش داده ایم، یک غذای پاییزی خوشرنگ و خوشمزه.

به گزارش تابناک، انار پلو یکی از غذاهای خوش‌رنگ و متفاوتی است که با ترکیب برنج، دانه‌های انار، خلال پسته و مرغ تهیه می‌شود. طعم ملس انار در کنار عطر زعفران و شیرینی ملایم کشمش، این غذای پاییزی را به گزینه‌ای مناسب برای مهمانی و شب یلدا تبدیل می‌کند.

مواد لازم برای ۴ نفر / مقدار

برنج ۳ پیمانه

دانه انار ۲ پیمانه

سینه یا ران مرغ ۴۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد

خلال پسته نصف پیمانه

کشمش پلویی نصف پیمانه

زعفران دم‌کرده ۳ قاشق غذاخوری

گلاب ۲ قاشق غذاخوری

شکر ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری، اختیاری

دارچین نصف قاشق چای‌خوری

کره یا روغن به مقدار لازم

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه انار پلو

۱. مرغ را آماده کنید

مرغ را همراه با پیاز خردشده، زردچوبه، نمک و فلفل داخل قابلمه بریزید. مقداری آب اضافه کنید و اجازه دهید مرغ کاملاً بپزد.

پس از پخت، مرغ را از قابلمه خارج کنید و بعد از خنک شدن ریش‌ریش یا به تکه‌های کوچک تقسیم کنید.

برای خوش‌طعم‌تر شدن مرغ، می‌توانید آن را با کمی کره و زعفران چند دقیقه تفت دهید.

۲. برنج را آماده کنید

برنج را چند بار بشویید و حدود ۱ تا ۲ ساعت در آب و نمک خیس کنید.

داخل قابلمه آب بریزید و اجازه دهید بجوشد. برنج را اضافه کنید و زمانی که دانه‌های برنج نرم و مغز آن کمی سفت بود، برنج را آبکش کنید.

۳. مایه انار پلو را درست کنید

کمی روغن یا کره داخل تابه بریزید و کشمش را با حرارت ملایم حدود یک دقیقه تفت دهید.

خلال پسته را نیز اضافه کنید و خیلی کوتاه تفت دهید. سپس دانه‌های انار را داخل تابه بریزید.

دانه‌های انار را زیاد حرارت ندهید تا آب نیندازند و ظاهر زیبای خود را حفظ کنند.

در صورت تمایل برای متعادل کردن ترشی انار، یک تا دو قاشق شکر اضافه کنید. گلاب، دارچین و مقداری زعفران دم‌کرده را نیز اضافه کنید و مواد را به‌آرامی مخلوط کنید.

۴. برنج را دم بگذارید

کف قابلمه کمی روغن بریزید و برای ته‌دیگ نان یا سیب‌زمینی قرار دهید.

سپس مقداری برنج داخل قابلمه بریزید و روی آن مقداری از مخلوط انار، کشمش و پسته و کمی مرغ قرار دهید.

این کار را به صورت لایه‌لایه ادامه دهید تا مواد تمام شود.

در پایان زعفران دم‌کرده را روی برنج بریزید، در قابلمه را ببندید و اجازه دهید انار پلو حدود ۴۵ دقیقه با حرارت ملایم دم بکشد.

۵. انار پلو را سرو کنید

پس از دم کشیدن، برنج را به‌آرامی مخلوط کنید تا دانه‌های انار له نشوند.

انار پلو را داخل دیس بکشید و روی آن را با دانه‌های انار تازه، خلال پسته، مرغ زعفرانی و در صورت تمایل خلال بادام تزیین کنید.

فوت‌وفن خوشمزه‌تر شدن انار پلو

برای این غذا بهتر است از انار دانه‌درشت و خوش‌رنگ استفاده کنید.

اگر انار خیلی ترش است، مقدار کمی شکر اضافه کنید تا طعم غذا متعادل شود.

انار را زیاد تفت ندهید؛ حرارت طولانی باعث له شدن دانه‌ها می‌شود.

برای عطر بیشتر می‌توانید کمی پوست پرتقال خلال‌شده و تلخی‌گرفته به مایه انار اضافه کنید.

ترکیب زعفران، گلاب و دارچین عطر بسیار خوبی به انار پلو می‌دهد.

اگر طعم شیرین دوست ندارید، شکر را حذف کنید و از انار ملس استفاده کنید.

برای مجلسی‌تر شدن غذا می‌توانید مرغ را به صورت تکه‌ای و زعفرانی کنار برنج سرو کنید.

انار پلو بدون مرغ

اگر غذای گیاهی می‌خواهید، مرغ را حذف کنید و مقدار خلال پسته، کشمش و گردوی خردشده را کمی بیشتر کنید. این مدل انار پلو نیز بسیار خوش‌طعم و مناسب سفره‌های پاییزی است.