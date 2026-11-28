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هشدار مخبر به عراق درباره بسته شدن مرزها
محمد مخبر در واکنش به بسته شدن مرزها از سوی عراق، به بغداد هشدار داد به ابزار دست دشمنان اسلام و سیاستهای ترامپ تبدیل نشود.
به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی برخی اقدامات مرزی از سوی دولت عراق در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در هندسه سیاست خارجی ما، هم سرنوشتی با همسایگان اصل اساسی است. ایران در سختترین روزها با تمام توان کنار ملت عراق ماند و دوستی خود را اثبات کرد.»
وی افزود: «این پیوند ناگسستنی ایجاب میکند بغداد در موضوع مرزها هوشیار باشد تا ابزار دست دشمنان اسلام و اجابت سیاستهای ترامپ جنایتکار تبدیل نشود.»
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