به گزارش تابناک، سازمانبا صدوراز فعالیتدر کشور از بعدازظهر یکشنبه ۸ آذر تا پنج‌شنبه ۱۲ آذر خبر داد. این سامانه موجبک در برخی مناطق، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، مه و کاهش نسبی دما خواهد شد.

بر این اساس فردا یکشنبه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و شمال ایلام تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

دوشنبه دامنه بارش‌ها به آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب و ارتفاعات مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، غرب قم، تهران و هرمزگان گسترش می‌یابد.

سه‌شنبه نیز بارش در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، نیمه غربی و شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران پیش‌بینی شده است.

چهارشنبه مناطق بیشتری از کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اصفهان، قم، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، گیلان، مازندران و گلستان را دربرمی‌گیرد.

فعالیت این سامانه روز پنجشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.

احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها



این شرایط جوی می‌تواند موجب اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر شود.

همچنین کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی به دلیل مه، احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، تنش سرمایی در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری و اختلال در تأمین و انتقال انرژی در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر مخاطرات این سامانه است.

سازمان هواشناسی توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری خودداری شود و رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، مجهز باشند.

بر اساس این توصیه‌ها، از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و تفریحاتی مانند طبیعت‌گردی باید خودداری شود.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها نیز ضروری است.