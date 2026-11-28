هشدار بارش باران و برف در ۳۰ استان از فردا
سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۳۰ استان از فردا تا پنجشنبه و احتمال آبگرفتگی معابر خبر داد.
به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در کشور از بعدازظهر یکشنبه ۸ آذر تا پنجشنبه ۱۲ آذر خبر داد. این سامانه موجب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، مه و کاهش نسبی دما خواهد شد.
بر این اساس فردا یکشنبه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و شمال ایلام تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
دوشنبه دامنه بارشها به آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب و ارتفاعات مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، غرب قم، تهران و هرمزگان گسترش مییابد.
سهشنبه نیز بارش در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، نیمه غربی و شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران پیشبینی شده است.
چهارشنبه مناطق بیشتری از کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اصفهان، قم، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، گیلان، مازندران و گلستان را دربرمیگیرد.
فعالیت این سامانه روز پنجشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.
احتمال قطعی برق بهویژه در روستاها
این شرایط جوی میتواند موجب اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بهویژه در گردنههای کوهستانی به دلیل بارش برف و یخزدگی، بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر شود.
همچنین کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی به دلیل مه، احتمال قطعی برق بهویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، تنش سرمایی در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری و اختلال در تأمین و انتقال انرژی در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر مخاطرات این سامانه است.
سازمان هواشناسی توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری خودداری شود و رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، بهویژه در مناطق کوهستانی، مجهز باشند.
بر اساس این توصیهها، از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، فعالیتهای کوهنوردی و تفریحاتی مانند طبیعتگردی باید خودداری شود.
آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداریها برای رفع آبگرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکشها نیز ضروری است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.