فرمانده انتظامی شهرستان سرباز سیستان‌وبلوچستان درباره حادثه سوء قصد به یکی از علمای اهل سنت در شهرستان سرباز، اظهار کرد: مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل‌سنت شهرستان سرباز، در پی تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید.

به گزارش تابناک، فرمانده انتظامیسیستان‌وبلوچستان جزئیاترا تشریح کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز سیستان‌وبلوچستان درباره حادثه سوء قصد به یکی از علمای اهل سنت در شهرستان سرباز، اظهار کرد: مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل‌سنت شهرستان سرباز، در پی تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: براساس گزارش‌های اولیه، ۲ فرد ناشناس موتورسوار پس از تیراندازی به سمت او، از محل متواری شدند. شناسایی و دستگیری عاملان این سوء قصد در دستور کار پلیس قرار دارد.