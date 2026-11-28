پیام معاون اول رئیس‌جمهوری به تیم فوتبال ساحلی ایران





به گزارش تابناک، متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور برای قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

«قهرمانی پرافتخار تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای روشن از اراده، تلاش و ایمان جوانان برومند این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند در شرایط کنونی کشور، پیام‌آور امید، نشاط اجتماعی و اعتماد به توانمندی‌های نسل جوان ایران است و نشان می‌دهد با همدلی و پشتکار می‌توان بر دشواری‌ها فائق آمد و افق‌های روشن‌تری پیش روی جامعه گشود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به بازیکنان پرتلاش، کادر فنی، فدراسیون فوتبال و مردم شریف ایران، از خداوند متعال برای قهرمانان کشور عزت، تندرستی و تداوم افتخارآفرینی‌ها را مسئلت دارم.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

