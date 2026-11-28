صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 258بازدید پ کد خبر: 4204886 ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۹:۰۱ عکس: افتتاح همزمان پنج طرح توسعهای وزارت نفت صبح امروز شنبه، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بهصورت برخط دستور افتتاح و بهرهبرداری پنج طرح توسعهای وزارت نفت را صادر کرد. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاوزارت نفتعکس خبریدکتر مسعود پزشکیان مطالب مرتبطعکس: تجدید بیعت دریادلان با آرمانهای شهیدان در حرم رضویتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷عکس: افتتاح مرکز آموزش جانفدایان ایران اسلامی در شهرستان اهرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۶عکس: افتتاح مرکز آموزش نظامی زنان جانفدا در میدان آزادیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس:افتتاح مرکز آموزشی جانفدای جوادالائمه (ع)تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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