قوه قضاییه ضمن هشدار صریح و قاطع به عوامل دست‌اندرکار اقدامات ضد فرهنگی خواننده مبتذل، اعلام کرد: علیه عوامل اجرایی و تولید محتوای یک خواننده لس‌آنجلسی اعلام جرم شده است.

به گزارش تابناک، در پیاز سوی یککه در سال‌های اخیر به تولید و انتشار آثار مغایر با ارزش‌های فرهنگی و بنیان خانواده شهرت دارد و در آن مخاطبان خود را به مصرف مشروبات الکلی و ارسال فیلم‌هایی با این مضمون تشویق کرده؛ موضوع با حساسیت بالا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

این خواننده در کلیپ منتشرشده، از مخاطبان خود خواسته است با تهیه اقلامی که توسط عناصر مشخصی در داخل کشور تولید و توزیع می‌شوند، از اقدامات ضداسلامی و ضدفرهنگی خود کلیپ تهیه کرده و آن را برای وی ارسال کنند.

در همین راستا، دادستانی تهران با کمک ضابطین قضایی ضمن رصد و پایش دقیق فضا به موضوع ورود کرده و علیه افرادی که در تهیه و توزیع این محصولات نقش داشته‌اند اعلام جرم کرده است.

همچنین با کمک ضابطین پرونده در حال شناسایی افرادی که برای فرد معلوم‌الحال تصاویر خود را ارسال کرده‌اند هستند و علیه این نفرات اعلام جرم شده است.

برای افراد شناسایی‌شده پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

در همین زمینه در روزهای گذشته برخورد‌های مقتضی با تعدادی از افراد خاطی صورت گرفته است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه

