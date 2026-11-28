معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مداخله در برگزاری رویدادهای هنری دارای مجوز را مغایر با مفاد و روح سند ملی موسیقی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ‌شده به امضای رییس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی دانست.



به گزارش تابناک، بنابر اعلام روابط‌عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به لغو کنسرت‌ها در مشهد طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «بار دیگر، داستان کهنه برگزار نشدن رویدادهای هنری دارای مجوز رسمی در مشهد سر باز کرده و این پرسش جدی را در میان مردم فرهنگ‌دوست و هنردوست این شهر برانگیخته است که قانون و مجوزهای رسمی کشور تا چه اندازه از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردارند؟

بی‌تردید، صیانت از جایگاه معنوی و مذهبی مشهد مقدس و احترام به شأن و منزلت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) ، دغدغه‌ای محترم و مشترک است، اما تحقق این دغدغه نیز باید در چارچوب قانون، از مسیرهای رسمی و بر اساس مسئولیت‌های تعریف‌شده نهادهای قانونی دنبال شود. احترام به هویت مذهبی یک شهر، نه در تعارض با حقوق فرهنگی شهروندان است و نه می‌تواند مستمسکی برای نادیده گرفتن ضوابط و مجوزهای قانونی کشور باشد.

خدشه‌ای جدی به اعتبار تصمیمات رسمی و سازوکارهای قانونی نظام اجرایی کشور



معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مداخله در برگزاری رویدادهای هنری دارای مجوز را مغایر با مفاد و روح سند ملی موسیقی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ‌شده به امضای رییس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، می‌داند و آن را خدشه‌ای جدی به اعتبار تصمیمات رسمی و سازوکارهای قانونی نظام اجرایی کشور تلقی می‌کند.

بدیهی است هیچ استان، منطقه یا نهادی نمی‌تواند خود را تابع قواعدی متفاوت از قوانین و سیاست‌های مصوب ملی بداند. اگر در فرایند صدور یا اجرای مجوزی ابهام یا اشکالی وجود دارد، رسیدگی به آن باید از مجاری قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد؛ نه از طریق ممانعت از اجرای تصمیمات رسمی و ایجاد رویه‌های خارج از چارچوب قانون.

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر موضع قانونی خود در دفاع از حقوق هنرمندان، مخاطبان فرهنگ و هنر و ضرورت اجرای مجوزهای صادرشده در سراسر کشور تأکید می‌کند و موضوع را با جدیت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.»