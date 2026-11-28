به گزارش تابناک،و انتقادهای برخی از هواداران این تیم از، باعث شکل‌گیری شایعاتی درباره احتمال قطع همکاری باشگاه با سرمربی سرخپوشان شده است. با این حال، آخرین اخبار حاکی از آن است که مدیران پرسپولیس در حال حاضر چنین تصمیمی ندارند.

از شب گذشته (جمعه) شایعاتی درباره مذاکره با یحیی گل‌محمدی به‌عنوان گزینه اصلی مدیران باشگاه پرسپولیس برای هدایت این تیم مطرح شده، اما مسئولان باشگاه تاکنون هیچ‌گونه مذاکره‌ای با این مربی یا مدیر برنامه‌های او انجام نداده‌اند و این خبرها صحت ندارد.

از سوی دیگر، یحیی گل‌محمدی تمایلی به جدایی از تیم امید ایران ندارد و قصد دارد همکاری خود را با این تیم ادامه دهد. همچنین در قرارداد او با فدراسیون فوتبال، بندی برای جدایی پیش‌بینی نشده و این مربی برنامه‌ای برای حضور در پرسپولیس ندارد.

بر اساس این گزارش، گل‌محمدی به نزدیکان خود تأکید کرده است که باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم باید از مهدی تارتار حمایت کنند. او معتقد است تارتار از نظر فنی گزینه مناسبی برای هدایت پرسپولیس است و هواداران باید فرصت و زمان کافی در اختیار او قرار دهند

منبع: تسنیم

