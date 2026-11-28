فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی، با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تعرض به کشور، اعلام کرد که تنگه راهبردی هرمز تا تأمین شروط ایران بسته خواهد ماند.



به گزارش تابناک، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، با تبریک فرارسیدن هفتم آذر ماه، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش بیان کرد:

نیروی دریایی ارتش در عرصه‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم نشان داد که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ایران مقتدر، آماده جانفشانی و ایثار است و با هر دشمنی که به ایران اسلامی تعرض کند، بدون درنگ به مقابله می‌پردازد.

امروز نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سایر نیروهای مسلح مقتدر، پنجه در پنجه مستکبران عالم افکنده و ضعف و استیصال دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان نمایان ساخته‌و تلخی شکست‌های مکرر را در عرصه دریا، به دشمن چشانده‌است.

با تقدیر از دریادلان غیور و جان فدایان ایران سربلند اسلامی در ماموریت مقدس و مقتدرانه بستن این تنگه راهبردی، به حول و قوه الهی با پشتیبانی مردم شریف، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای عزیز، تنگه هرمز تا تأمین شروط ایران بسته خواهد ماند.

منبع: دفاع پرس

