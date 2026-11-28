

به گزارش تابناک، شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: امروژ حادثه ای مبنی بر سقوط مسافران از پله برقی در ایستگاه مترو قلهک به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این حادثه ۶ نفر مصدوم برجای گذاشت که ۵ نفر به بیمارستان‌های تجریش و اختر اعزام شدند و یک نفر دیگر در محل خدمات درمانی دریافت کرد.

