کارت گردشگری با هدف تسهیل مبادلات مالی، سامان‌دهی ورود ارز و فراهم‌کردن امکان پرداخت آسان و امن برای گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران، رونمایی شد؛ خدمتی که بانک ملی ایران با تکیه بر تجربه عملیاتی خود، در ارائه و توسعه آن نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آیین رونمایی از کارت گردشگری بانک ملی ایرانی با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران و جمعی از مدیران عامل و مسئولان شبکه بانکی برگزار شد.

این خدمت با هدف ایجاد زیرساختی امن و کارآمد برای انجام پرداخت‌های روزمره گردشگران خارجی در داخل کشور طراحی شده است.

کارت گردشگری؛ مسیر تازه ورود ارز و تسهیل پرداخت

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این مراسم، کارت گردشگری را اقدامی مؤثر برای تسهیل خدمات پرداخت به گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران سلامت و زائران دانست و بر نقش آن در تقویت سازوکارهای رسمی ورود ارز تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری، این طرح را زمینه‌ساز تسهیل مبادلات مالی، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت نقش گردشگری در اقتصاد کشور دانست.

همتی همچنین با اشاره به فراهم‌شدن امکان صدور دو کارت بانکی برای هر گردشگر، هر یک با سقف شارژ معادل پنج هزار یورو، تعیین نرخ توافقی تبدیل ارز و پذیرش ارزهای مختلف، ابراز امیدواری کرد که توسعه این خدمت، دسترسی گردشگران به خدمات پرداخت را آسان‌تر و زیرساخت‌های مالی گردشگری کشور را تقویت کند.

گردشگری؛ فرصتی بزرگ برای اقتصاد و اشتغال کشور

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با قدردانی از همکاری شبکه بانکی در اجرای این طرح، راه‌اندازی کارت گردشگری را آغاز فصل تازه‌ای در خدمات‌رسانی به گردشگران خارجی دانست و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، تمدنی، طبیعی و سلامت، توانایی تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان را دارد.

وی هدف‌گذاری این وزارتخانه را جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در یک دوره پنج‌ساله اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی گردشگری خاطرنشان کرد که ورود گردشگران، علاوه بر ارزآوری، ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

به گفته وزیر میراث فرهنگی، در حال حاضر ۴۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در مراکز اقامتی کشور مشغول فعالیت هستند و اشتغال غیرمستقیم این بخش نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد.

بانک ملی ایران؛ پیشگام در ارائه خدمات کارت گردشگری

محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با اشاره به سابقه اجرایی و ارائه عملیاتی کارت گردشگری در این بانک، بر تداوم و گسترش این خدمت و توسعه ظرفیت‌های آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی گردشگران خارجی تأکید کرد.

وی کارت گردشگری را فرصتی برای پیوند مؤثرتر خدمات بانکی با ظرفیت‌های صنعت گردشگری دانست و توسعه آن را زمینه‌ای برای تسهیل مبادلات مالی زائران و گردشگران بین‌المللی و بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های اقتصادی این صنعت عنوان کرد.

سیفی همچنین با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان گردشگران درمانی و زائران به خدمات پرداخت، توسعه این ابزار را گامی در جهت بهبود تجربه سفر و تسهیل استفاده از خدمات بانکی در کشور دانست.

امکانات کارت گردشگری برای مسافران خارجی

کارت گردشگری با هدف فراهم‌کردن امکان استفاده گردشگران خارجی از خدمات پرداخت در داخل کشور طراحی شده و قابلیت شارژ مجدد دارد.

در هر مرحله شارژ، امکان افزایش موجودی کارت تا معادل ریالی پنج هزار یورو فراهم است و گردشگران پس از طی فرآیند احراز هویت می‌توانند آن را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیرهای تعیین‌شده توسط بانک صادرکننده فعال کنند.

دارندگان این کارت امکان استفاده از آن در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی را دارند.

گردشگران درمانی و زائران خارجی نیز می‌توانند با استفاده از این ابزار، هزینه‌های مربوط به اقامت، حمل‌ونقل، خدمات درمانی، خرید و سایر نیازهای سفر خود را بدون نیاز به حمل حجم زیادی پول نقد پرداخت کنند.

این قابلیت، ضمن افزایش سهولت و امنیت سفر، به شفافیت گردش مالی و تقویت مسیرهای رسمی ورود ارز به کشور کمک می‌کند.