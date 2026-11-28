بانک ملی ایران در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۵۲ هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش ۱۰.۵ همت به متقاضیان معرفی‌شده از سوی نهادهای حمایتی پرداخت کرده است؛ عملکردی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۸۷ درصدی در تعداد و ۶۹۰ درصدی در ارزش تسهیلات را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۵۲ هزار و ۷۱۹ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی را در چارچوب برنامه‌های حمایتی و به متقاضیان واجد شرایط معرفی‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط پرداخت کرده است.

رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته

تعداد تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در این دوره، در مقایسه با ۸ هزار و ۹۸۵ فقره تسهیلات پرداخت‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، حدود ۴۸۷ درصد افزایش یافته است.

ارزش ریالی این تسهیلات نیز در هشت‌ماهه نخست امسال به ۱۰ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان بود. بر این اساس، ارزش تسهیلات اشتغال‌زایی پرداختی بانک ملی ایران در این بازه زمانی حدود ۶۹۰ درصد رشد داشته است.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد درآمد پایدار

تسهیلات اشتغال‌زایی با هدف کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها پرداخت می‌شود. این تسهیلات با تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز، زمینه تبدیل ایده‌ها و مهارت‌های فردی به فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را فراهم می‌کند.

بانک ملی ایران نیز در چارچوب ایفای مسئولیت‌های حمایتی و همکاری با نهادهای معرفی‌کننده، تسهیل دسترسی متقاضیان واجد شرایط به منابع مالی را دنبال می‌کند؛ رویکردی که در راستای توسعه اشتغال، کاهش محرومیت و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.