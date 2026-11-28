به گزارش تابناک؛چهره خاکستری و پر از چاله ماه، نمادی از آرامشی مرموز و نفوذناپذیر است؛ اما در اعماق آن، ممکن است ماجراهای بسیاری در جریان باشد.

دانشمندان مدت‌ها است گمان می‌کنند که گذشته آتشفشانی ماه، شبکه‌ای از تونل‌ها را در دل آن به جا گذاشته است؛ تونل‌هایی که در دوران‌های بسیار دور، توسط جریان‌هایی از سنگ‌های گداخته (مذاب) ایجاد شده‌اند.

اکنون، تغییرات جزئی در نیروی گرانش ماه، شواهدی از وجود چهار تونل از این دست را آشکار کرده است. هر یک از این تونل‌ها احتمالاً بیش از یک کیلومتر عرض دارند و تنها در عمق ۱۰۰ متری سنگ‌های ماه پنهان شده‌اند.

چنین تونل‌هایی به‌ویژه آنهایی که هنوز فرو نریخته‌اند، از دیدگاه علمی، پدیده‌هایی با جنبه‌های دوگانه و پیچیده محسوب می‌شوند.

از یک سو، آنها دریچه‌ای ارزشمند به سوی تاریخ سطح‌شناختی ماه هستند. از سوی دیگر می‌توانند در آینده به پناهگاه‌هایی امن برای کاوشگران ماه تبدیل شوند و آنها را در برابر تابش‌های خطرناک و نوسانات شدید دمایی که از ویژگی‌های محیط ماه است، محافظت کنند.

تونل‌های گدازه‌ای(Lava tubes) مختص ماه نیستند. نمونه‌هایی از آنها را می‌توان همین‌جا روی زمین نیز یافت. این تونل‌ها زمانی شکل می‌گیرند که سطحِ یک جریان گدازه، سرد و سخت می‌شود و سقفی عایق ایجاد می‌کند، در حالی که سنگ‌های مذاب همچنان در زیر آن به حرکت خود ادامه می‌دهند.

با فروکش کردن فوران آتشفشانی و تخلیه گدازه‌های باقی‌مانده، تونلی طولانی و توخالی بر جای می‌ماند که سقفی از سنگ‌های آتشفشانی آن را پوشانده است.

این ساختارها در ماه، به دلیل شرایط متفاوتِ شکل‌گیری می‌توانند بسیار عظیم‌تر و باشکوه‌تر باشند.

گرانش ضعیف‌تر، شدت بیشتر فوران‌های گدازه و سهولتِ نسبیِ حرکتِ گدازه‌ها در ماه، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ساختارهایی زیرسطحی پدید آیند که در مقایسه با نمونه‌های زمینی‌شان، بسیار بزرگ‌تر و شگفت‌انگیزتر هستند.

البته چالش اصلی، یافتن آنها است. در فاصله میانگین ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتری از زمین، تشخیص جزئیات کوچک بر روی سطح ناهموار ماه به خودی خود دشوار است؛ چه رسد به اینکه بخواهیم دریابیم در اعماق آن چه چیزی نهفته است.

با این حال، سرنخ‌هایی وجود دارد. سطح ماه پوشیده از کانال‌های طولانی و پرپیچ‌وخمی است که به آنها «شیارهای مارپیچ»(sinuous rilles) می‌گویند. برخی از این شیارها ممکن است بقایای تونل‌های گدازه‌ای باشند که در گذشته فرو ریخته‌اند. در جای‌جای سطح ماه، گودال‌های عمیقی به چشم می‌خورند که ممکن است حکم «دریچه» را داشته باشند؛ یعنی نقاطی که در آنها بخشی از سقف یک تونل گدازه‌ای فرو ریخته است.

برای پی بردن به آنچه درون ماه می‌گذرد، روش‌های گوناگونی وجود دارد.

یک تونل توخالی، در مقایسه با حجمی برابر از سنگِ یکپارچه، جرم کمتری دارد. این بدان معنا است که نیروی گرانش ماه در مجاورت یک تونل گدازه‌ای باید اندکی ضعیف‌تر باشد؛ تفاوتی که فضاپیماهای در حال گردش به دور ماه می‌توانند آن را تشخیص دهند.

بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، دو فضاپیمای ناسا موسوم به «آزمایشگاه بازیابی گرانش و فضای داخلی»(GRAIL) ، میدان گرانشی ماه را با جزئیاتی بی‌سابقه نقشه‌برداری کردند. آنها این کار را با اندازه‌گیری تغییرات بسیار جزئی در فاصله میان خودشان، هنگام عبور از فراز مناطقی با شدت گرانش متفاوت انجام دادند.

پژوهش‌هایی با استفاده از این داده‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۴ چندین نقطه را شناسایی کردند که احتمال وجود تونل‌های گدازه‌ای در آنها می‌رفت؛ تونل‌هایی که عرض آنها تا ۹ کیلومتر برآورد می‌شد، اما طولی نکشید که این فرضیه‌ها با چالشی جدی روبرو شدند. مطالعات بعدی نشان داد که به احتمال زیاد، بسیاری از آن تونل‌ها چنان عریض بوده‌اند که سقفشان تابِ تحمل وزن خود را نداشته است.

بنابراین هنگامی که ناسا در ماه مه ۲۰۲۵ مدلی با وضوح بالاتر از میدان گرانشی ماه منتشر کرد، دو زمین‌شناس به نام‌های «خوان لوسارکوس»(Juan Losarcos) و «اندرو دامبارد»(Andrew Dombard) از دانشگاه ایلینوی در شیکاگو، بار دیگر به بررسی داده‌ها پرداختند تا شاید بتوانند ساختارهایی پایدارتر و مستحکم‌تر بیابند.

آنها پس از در نظر گرفتن توپوگرافی (پستی و بلندی‌های) سطح ماه با دقت فراوان، افت‌های جزئی در میدان گرانشی آن را نقشه‌برداری کردند و آنها را با شبیه‌سازی‌هایی از «اثرات گرانشی» که تونل‌های توخالی با ابعاد گوناگون ایجاد می‌کنند، مقایسه کردند.

سپس این یافته‌ها را با مشاهدات انجام‌شده از سطح ماه تطبیق دادند تا به دنبال عوارض سطح‌شناختی بگردند که بتواند نشان‌دهنده وجود یک حفره زیرزمینی باشد.

در نهایت، چهار مورد، توجه را به خود جلب کردند که یکی در نزدیکی «دره شروتری»(Vallis Schröteri) که بزرگترین شیار مارپیچ در ماه است، دیگری در «ریما مایرن»(Rima Mairan) و دو مورد دیگر در نزدیکی دهانه برخوردی «ولاستون»(Wollaston) واقع بودند. در هر مورد، اثر گرانشی با تونلی با عرض کمتر از ۲ کیلومتر که زیر حدود ۱۰۰ متر سنگ دفن شده بود، مطابقت داشت؛ ابعادی که با آنچه اکنون در مورد محدودیت‌های ساختاری لوله‌های گدازه‌ای ماه می‌دانیم، بسیار بیشتر مطابقت دارد.

ویژگی‌های سطح‌شناسی مرتبط با هر چهار مورد نشان می‌دهد که ممکن است به روشی کمی متفاوت از فرآیندی که قبلاً توضیح داده شد، تشکیل شده باشند.

به جای تشکیل سقفی بر روی یک رودخانه وسیع و باز از گدازه، ممکن است در ابتدا کانال‌های زیرزمینی بسیار کوچکتری بوده باشند که به تدریج با ذوب شدن سنگ مذاب جاری در آنها و فرسایش مواد اطراف، بزرگتر شده‌اند؛ مانند یک کرم غول‌پیکر در ماه که سوراخی ایجاد می‌کند، نه یک کرم ابریشم ماه که پیله می‌سازد.

با این حال، در حال حاضر هر چهار مورد را فقط می‌توان به عنوان نامزد طبقه‌بندی کرد، نه به عنوان تشخیص‌های تایید شده، همچنین سایر تغییرات در چگالی سنگ‌های ماه می‌توانند اثر گرانشی مشابهی ایجاد کنند و محققان نمی‌توانند مستقیماً ابعاد حفره‌ها را تنها با استفاده از داده‌های گرانشی اندازه‌گیری کنند.

مشاهدات راداری آینده و نقشه‌برداری‌های دقیق‌تر می‌تواند به تعیین وجود واقعی این تونل‌ها کمک کند.

محققان همچنین خاطرنشان می‌کنند که اتکای آنها به سرنخ‌های سطح‌شناسی روی سطح ماه به این معنی است که یافتن لوله‌های گدازه‌ای کاملاً دست‌نخورده، بدون هیچ فروریختگی آشکاری در سقف آنها می‌تواند بسیار دشوار باشد.

نتایج نشان می‌دهد که ماه ممکن است در پنهان کردن شکاف‌ها و حفره‌های خود حتی بهتر از آنچه فکر می‌کردیم، عمل کند و ممکن است تعداد بسیار بیشتری از این گذرگاه‌های پنهان در زیر آن وجود داشته باشد، حتی اگر سطح آن نشان دهد.

محققان می‌گویند: چنین لوله‌های بکری می‌توانند شواهد مهمی از تکامل آتشفشانی و حرارتی ماه را حفظ کنند، حتی اگر برای کاوش کمتر در دسترس باشند.

این پژوهش در نشریه Icarus منتشر شده است.