به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، علیرضا بیرانوند و قراردادهای او در سال‌های اخیر، همیشه یکی از چالش‌های فوتبال ایران بوده. دروازه‌بانی که شاید به لحاظ فنی نمونه‌ای نداشته باشد، اما او به لحاظ حرفه‌ای و قراردادی نام خوبی از خود به جا نگذاشته است. بیرانوند حتی در دوره‌ای که در پرسپولیس حضور داشت، هر بار برای ماندن و تمدید قراردادش، دست به کارهای عجیبی می‌زد که همین موضوع باعث شده بود که محبوبیتش نزد هواداران خدشه‌دار شود، اما در نهایت آنچه فضا را میان او و هواداران تیم سرخپوش تهرانی، تیره و تار کرد، فسخ غیرقانونی قرارداد برای پیوستن به تراکتور بود. باشگاهی که حالا هم پیش از سرباز شدن بیرانوند، با این دروازه‌بان قرارداد سه ساله امضا کرده، اما او در مکاتبه با سازمان لیگ اعلام کرده است که قراردادش با تراکتور اعتبار قانونی ندارد.

تلاش بیرانوند برای بازگشت به پرسپولیس؟

ماجرا از این قرار است که علیرضا بیرانوند پیش از پیوستن به فجرسپاسی برای گذراندن سربازی، با مدیران ارشد باشگاه تراکتور برای تمدید قرارداد به توافق رسید و قراردادی هم نگارش و امضا شد، اما حجت کریمی که مدیرعامل وقت باشگاه بود، به دلیل اینکه در جریان مذاکرات و امضای قرارداد نبود، حاضر نشد که این قرارداد را امضا کند؛ در حالی که نام او به عنوان مدیرعامل باشگاه در قرارداد بیرانوند درج شده بود که دروازه‌بان تیم ملی هم بنا به همین موضوع به سازمان لیگ اعلام کرد به دلیل امضا نشدن قراردادش توسط حجت کریمی، قراردادش با تراکتور اعتبار قانونی ندارد. بیرانوند به دنبال این بود که در صورت بی اعتبار شدن قراردادش به تراکتور تلاش کند تا راهی تیم دیگری شود و برخی هم این تصور را کردند که تمجیدهای بی وقفه او از پرسپولیس و هوادارانش پس از کسب جایزه بهترین بازیکن آسیا، باز کردن مسیر برای بازگشت دوباره به پرسپولیس بود.

تکلیف قرارداد ۳ ساله با تراکتور چیست

بیرانوند تصور کرده بود پس از جدایی حجت کریمی و جایگزین شدن سعید مظفری‌زاده به جای او در پست مدیرعاملی باشگاه تراکتور، قراردادش با این باشگاه بی‌اعتبار است و همین مسئله این فرصت را به او خواهد داد که تا در صورت فراهم شدن شرایط به پرسپولیس بازگردد؛ این در حالی بود که تراکتوری‌ها باوجود بی اعتبار خواندن قرارداد از سوی بیرانوند، همچنان تأکید داشتند که او دروازه‌بان این تیم است و پس از پایان سربازی باید به تراکتور بازگردد. موضوعی که حالا هم یک حقوقدان ورزشی آن را مورد بررسی قرار داده و به آن اشاره کرده است.

اسناد ثبتی باشگاه تراکتور علیه بیرانوند

احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی در خصوص اعتبار قرارداد علیرضا بیرانوند با باشگاه تراکتور به دلیل امضا نشدن قرارداد از سوی حجت کریمی به عنوان مدیرعامل وقت این باشگاه گفت: «باتوجه به اسناد ثبتی باشگاه تراکتور، در غیاب مدیرعامل باشگاه، قراردادها با امضای دو عضو هیئت مدیره معتبر خواهد بود. به نظر می‌رسد که تأکید باشگاه تراکتور مبنی بر اینکه بیرانوند بازیکن این تیم است، با استناد به همین اسناد بوده و بیرانوند به این شکل نمی‌تواند به دلیل فقدان امضای مدیرعامل، قراردادش با تراکتور را زیر سؤال ببرد.» این توضیح یعنی اینکه امضای دو عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتور به جای مدیرعامل هم، قرارداد سه ساله بیرانوند با این باشگاه را معتبر می‌کند و این دروازه‌بان ملی‌پوش نمی‌تواند از خلأ امضای مدیرعامل باشگاه به نفع خود استفاده کند.

یک دعوای حقوقی دیگر؛ این بار با تراکتور

البته باتوجه به شناخت از بیرانوند، می‌توان گفت که این موضوع پایان کار نیست. چون این دروازه‌بان ملی‌پوش دقیقاً در چنین شرایطی قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد و راهی تراکتور شد و همین روند باعث شد که او در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم شود. حالا هم نمی‌توان اطمینان داشت که با این روال قانونی، بیرانوند به قراردادش با تراکتور پایبند باشد، اما اگر چنین نشود، احتمالاً باید منتظر این باشیم که دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور با این باشگاه تبریزی هم وارد یک دعوای حقوقی شود.