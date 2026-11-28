به گزارش تابناک؛پلتفرم X متعلق به ایلان ماسک، از راه‌اندازی ابزار‌های کنترل والدین برای حساب‌های نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله خبر داده است که به والدین اجازه می‌دهد تجربه فرزندان خود را در این پلتفرم مدیریت کنند.

این پلتفرم اعلام کرد که حساب‌های نوجوانان به طور پیش‌فرض در حالت محافظت‌شده قرار خواهند گرفت، محتوای حساس محدود و تبلیغات هدفمند مسدود می‌شوند. این پلتفرم خاطرنشان کرد که تنظیمات جدید، ابزار‌های اضافی فراتر از تنظیمات پیش‌فرض را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد.

این ابزار‌ها به بزرگسالانی که مسئول نوجوانان هستند، اجازه می‌دهد تا ببینند فرزندانشان چقدر زمان را در پلتفرم می‌گذرانند و محدودیت استفاده روزانه تعیین کنند. آنها همچنین می‌توانند از نوجوانان بخواهند که دنبال‌کنندگان جدید را تأیید کنند و توصیه‌های «برای شما» را به حساب‌هایی که از قبل دنبال می‌کنند محدود کنند.

والدین همچنین می‌توانند کلمات خاص را فیلتر کنند، محتوای حساس را مسدود کنند، کنترل کنند که چه کسی می‌تواند پیام‌های مستقیم ارسال کند و حساب‌هایی را که نوجوان با آنها تعامل دارد بدون دیدن خود پیام‌ها مشاهده کنند.

این فرآیند نیاز به رضایت والدین و نوجوان دارد و یک والدین می‌تواند تا پنج حساب را مدیریت کند. این پلتفرم تأکید می‌کند که والدین نمی‌توانند پیام‌های خصوصی را بخوانند، سابقه جست‌و‌جو و مشاهده را مشاهده کنند، از طرف نوجوان خود پست بگذارند یا به حساب او دسترسی داشته باشند.

ایکس اعلام کرده که برای کودکان یا نوجوانان طراحی نشده است و اگرچه ثبت‌نام برای افراد ۱۳ سال به بالا در صورت الزام قانونی امکان‌پذیر است، اما اقدامات احتیاطی بیشتری را در مورد کاربران جوان‌تر در نظر می‌گیرد.

راه‌اندازی این ابزار‌ها احتمالاً با رعایت قوانین فعلی یا آینده در چندین ایالت و کشور مرتبط است، در حالی که این پلتفرم با انتقادات گسترده‌ای در مورد تعدیل محتوا، اطلاعات نادرست و محتوای حساس مواجه شده است.

منبع: Engaged